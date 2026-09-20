Donald Trump liberó un video en sus redes sociales, el cual ha sido catalogado de mal gusto, pues parece un “tráiler” de la Tercera Guerra Mundial.

Además de ser claramente propaganda a favor de Donald Trump de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tal y como ha sucedido con anteriores contenidos que ha publicado el presidente estadounidense.

Donald Trump lanza “tráiler” de la Tercera Guerra Mundial

A través de su cuenta de X, Donald Trump liberó un video sin mucho contexto, el cual tiene una duración de más de 3 minutos y medio y se centra en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Este video de ha sido catalogado como un “tráiler” de la Tercera Guerra Mundial por la manera en la que está editado, pues habla tanto de los logros del presidente de Estados Unidos, como del poder militar del país.

Mostrando tanto al también empresario en eventos políticos, como a las distintas divisiones que conforman el ejército estadounidense, como una manera de mostrar todos los recursos que tiene este.

Combinando todo con comentarios de aliados de Trump, medios de Estados Unidos y la misma voz del mandatario.

“Tráiler” de la Tercera Guerra Mundial de Donald Trump llega en medio de tensión internacional

El “tráiler” de la Tercera Guerra Mundial liberado por Donald Trump es considerado de mal gusto, debido a que fue liberado cuando la tensión internacional ha alcanzado grados alarmantes.

Además de la crisis en Medio Oriente, que no parece aminorar, en los últimos días de septiembre se ha dado una escalada en Europa, donde diversas naciones como Alemania y Francia han activados sus protocolos militares.

Esto debido a la localización y derribo de drones militares rusos en diversos puntos de Europa, lo cual ha provocado de las naciones de la OTAN se estén reforzando ante una posible intervención rusa.

Muchos señalaron que el video de Donald Trump, más que mandar un mensaje positivo o de calma a la población, está banalizando un posible escenario bélico de grandes proporciones.