En las últimas horas del sábado 29 de noviembre de 2025 se ha rumorado sobre la posible salida de Nicolás Maduro en Venezuela, como parte de una supuesta exigencia de Donald Trump.

Según estas versiones, fuentes en Caracas habrían informado que Nicolás Maduro tiene previsto salir de Venezuela a bordo de un avión privado con destino a Estambul, Turquía.

Los rumores que apuntan a la salida de Nicolás Maduro ocurren en medio de las presiones por parte del presidente Donald Trump, quien incluso aseguró que estaría dispuesto a “actuar por las malas” contra el líder chavista.

Donald Trump habría exigido la salida de Donald Trump y allegados en Venezuela

Nicolás Maduro, de acuerdo con los rumores, podría viajar a Turquía con el objetivo de trasladarse a Teherán, Irán, pues dicho país le ha ofrecido asilo y protección permanentes.

Donald Trump amenaza a Nicolás Maduro: “Si es por las malas, también está bien” (Michelle Rojas)

Es de recordar que ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica el pasado fin de semana, en la que Donald Trump advirtió a Nicolás Maduro que multiplicará sus acciones militares si no abandonaba Caracas

Bajo el argumento de que Nicolás Maduro y sus allegados se beneficiaron de los carteles de la droga que actúan bajó su protección, el presidente estadounidense también habría ordenado la salida de

Diosdado Cabello

Vladimir Padrino

Hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, entre otros

De manera preliminar, se presume que las operaciones se profundizarán entre principios de diciembre y mediados de enero en Venezuela, en caso de que decida quedarse Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro aparece en redes para celebrar logros en materia alimentaria en medio de rumores de salida de Venezuela

En medio de los rumores que apuntan a su salida de Venezuela y las presiones de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro apareció en redes para celebrar sus logros en materia alimentaria.

A través de un video difundido en redes, señaló que su plan socioalimentario llamado “Con el plan amor y prosperidad alimentaria”, se han logrado abastecer de insumos a las familias venezolanas.

El video de Nicolás Maduro celebrando sus “logros” se contrapone a las versiones internacionales, las cuales señalan que el presidente viajó a la frontera con Brasil para salir de Venezuela.