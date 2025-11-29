La tensión regional que se ha generado entre Estados Unidos y Venezuela sigue a la alza, debido a que ahora el presidente Donald Trump, ordenó que se cierre el espacio aéreo venezolano.

“Consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad” Donald Trump

Donald Trump ordena cerrar el espacio aéreo venezolano

Tras los reportes de una tensa llamada con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió elevar la ya álgida tensión regional.

Lo anterior debido a que la mañana del sábado 29 de noviembre, Donald Trump compartió un mensaje en su plataforma, Truth Social, en el que informó sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

Donald Trump advierte de cierre de espacio aéreo de Venezuela (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Al respecto, el presidente hizo un llamado a todas aerolíneas y pilotos de Venezuela, así como a los “narcotraficantes y traficantes de personas” para que se atengan al cierre de espacio aéreo en el país.

Por ello, Donald Trump advirtió en su publicación que los operadores aéreos que realicen vuelos sobre Venezuela y sus alrededores, deben estar conscientes del cierre que se puso en marcha.

Tensión regional: ¿Qué significa el cierre del espacio aéreo de Venezuela?

Luego de que Donald Trump aseguró que un ataque terrestre contra Venezuela se dará “pronto”, el presidente ordenó una medida que podría ser preludio de una avanzada militar en el país: el cierre de su espacio aéreo.

Así prevén analistas que han señalado que la tensión regional se encuentra en su punto más elevado, pues el cierre de un espacio aéreo suele ser el preludio para un ataque militar por esa vía.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación alguna relacionado con presuntos planes por parte del gobierno de Estados Unidos, por lanzar un ataque aéreo contra el territorio venezolano.

A pesar de ello, desde hace meses se ha realizado un fuerte despliegue de unidades militares alrededor de Venezuela que ha sido catalogada como el mayor contingente en muchos años:

8 buques de guerra en el Caribe

Portaaviones USS Gerald R. Ford

Cazas F‑35B Lightning II de la Infantería de Marina

Bombarderos estratégicos B‑52H Stratofortress bajo el Comando Sur

Helicópteros de ataque

Aeronaves de patrulla marítima

Más de 6 mil efectivos en el Caribe con rotación de decenas de miles de tropas

Coordinación con República Dominicana y Trinidad y Tobago para operaciones conjuntas

Uso de bases aéreas en el Caribe para vuelos de cazas y bombarderos