Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que es inminente un operativo terrestre en Venezuela como parte de las acciones que su administración lleva a cabo en contra del narcotráfico.

“Empezaremos a detenerlos por tierra, por tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto, les hemos advertido que dejen de enviar veneno a nuestros país” Donald Trump

Trump advierte que Estados Unidos iniciará operativo terrestre en Venezuela

Luego de la supuesta llamada que sostuvo días atrás con Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró que el despliegue que se realiza en contra del narcotráfico en Venezuela, ha rendido buenos frutos.

Lo anterior debido a que en conferencia de prensa, afirmó que el trasiego de estupefacientes que se efectuaba vía marítima, se ha reducido de forma considerable, por lo que sentenció que ahora habrá operativos terrestres.

“El tráfico en el mar se ha detenido aproximadamente un 85%, probablemente habrán notado que ya no quieren hacer envíos por mar y también empezaremos a detenerlos por tierra, por tierra es más fácil y eso comenzará muy pronto” Donald Trump

Sobre ello, Donald Trump dijo que el tráfico por medio del mar ha bajado hasta un 85%, por lo que ahora se están analizando las acciones vía terrestre, de las que refirió, son más sencillas y darán inicio pronto.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos insistió en exigir a los grupos criminales internacionales como los que operan en Venezuela, que “dejen de enviar veneno” a su país o sufrirán las consecuencias.

Donald Trump (Jose Luis Magana / AP)

Donald Trump ha iniciado una guerra contra cárteles de Venezuela

Con el fin de frenar el tráfico de drogas a Estados Unidos proveniente de territorios extranjeros, el gobierno del presidente Donald Trump, inició una cruzada formal en contra de grupos del crimen organizado.

En el mes de septiembre, las autoridades pusieron en marcha el operativo que fue denominado como “Lanza del Sur” que se ha enfocado en atacar a las organizaciones delictivas que operan desde Venezuela.

Como parte de las acciones que se realizan por el operativo, el ejército de Estados Unidos ha atacado y destruido a un total de 21 embarcaciones por las que se reporta, ha asesinado a unas 83 personas vinculadas al narcotráfico.

Con respecto a ello, las autoridades estadounidenses han reportado de manera oficial al menos 5 acciones a gran escala que derivaron en la destrucción de diversas embarcaciones en el Mar Caribe:

3 de septiembre 2025: Operación en aguas del Caribe: 4 embarcaciones destruidas

12 de septiembre 2025: Ataque en el Pacífico: 6 embarcaciones hundidas

21 de septiembre 2025: Operación cerca de Puerto Rico: 5 embarcaciones neutralizadas

28 de septiembre 2025: Nuevo ataque en el Caribe oriental: 5 embarcaciones destruidas

29 de noviembre 2025: Bombardeos contra narcolanchas en el Caribe: al menos 3 embarcaciones atacadas y destruidas