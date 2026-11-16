La aerolínea United Airlines enfrentó una falla generalizada en sus sistemas que provocó la cancelación de numerosos despegues y afectó los preparativos de salida de los vuelos.

Aunque los aviones en pleno trayecto y los servicios de United Express continuaron operando sin inconvenientes.

Este incidente tecnológico ocurrió apenas tres días después de que una interrupción masiva en la red de comunicaciones de la FAA obligara a suspender miles de vuelos en todo Estados Unidos.

Las autoridades y los directivos de la aerolínea United Airlines confirmaron que los equipos técnicos trabajaron de inmediato para solucionar las complicaciones operativas.

United Airlines enfrenta una falla tecnológica que impide despegar a algunos vuelos (@united / X )

United Airlines se disculpa tras falla tecnológica que impide despegar a algunos vuelos

United Airlines sufrió una falla generalizada en sus sistemas informáticos que afectó directamente a sus vuelos pendientes de despegar.

El fallo técnico obligó a detener los despegues y afectó los sistemas necesarios para autorizar las salidas. Sin embargo, la aerolínea aclaró que los vuelos que ya estaban en el aire y las operaciones de United Express continuaron operando sin interrupciones.

A través de las redes sociales, la aerolínea confirmó oficialmente que estaba enfrentando una interrupción generalizada de sus sistemas informáticos y pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes ocasionados.

Indicó que sus equipos técnicos trabajaban de manera intensiva para restablecer el servicio a la brevedad.

La falla generó complicaciones en las herramientas de comunicación de la tripulación y en la entrega de los cálculos de peso, balance y rendimiento de las aeronaves, datos obligatorios para que los pilotos puedan despegar de forma segura.

Ante la falta de datos y conectividad del sistema, los pilotos en distintos aeropuertos (como Houston) debieron solicitar autorización a las torres de control para permanecer retenidos en las puertas de embarque.

United Airlines informó que no hay indicios que la falla tecnológica esté vinculado a un problema de ciberseguridad

Respecto a la falla en sus sistemas informáticos, United Airlines emitió comunicados y mensajes oficiales a través de sus canales de atención y redes sociales.

United Airlines indicó que no existen indicios de que la interrupción esté vinculada a un problema de ciberseguridad.

United Airlines (United / FB )

Pidió paciencia a los clientes y les aconsejó verificar continuamente el estado de sus itinerarios mediante la aplicación de United o en su sitio web (united.com).

Asimismo, ofreció soporte por mensaje directo para brindar asistencia personalizada a los pasajeros varados.

En sus primeros pronunciamientos, United Airlines no detalló la causa técnica específica de la falla, la cantidad total de vuelos cancelados o retrasados, ni una hora exacta estimada para la solución completa del problema.