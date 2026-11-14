La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos declaró que “lo peor ya pasó” luego de la suspensión nacional de vuelos, pero anticipó que las afectaciones continuarán durante el fin de semana.

Bryan Bedford, director de la FAA, aseguró que el sistema aéreo es estable y seguro para viajar, puntualizando que las operaciones regresarán a su normalidad al cierre de este domingo 15 de noviembre.

Lo peor ya pasó, pero todavía tenemos una cantidad importante de trabajo de recuperación. Bryan Bedford, director de la FAA

FAA espera normalizar operaciones aéreas al cierre del domingo tras suspensión de vuelos

El pasado 13 de noviembre, la FAA canceló todos los vuelos de salida en los aeropuertos de Estados Unidos tras detectar una problema de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.

Estados Unidos descarta riesgos para la población, pero no define cuándo reanudará los vuelos (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Durante una conferencia de prensa, el director de la FAA confirmó la reanudación de vuelos, asegurando que “lo peor ya pasó”, aunque aún tomará tiempo que la operación aérea vuelva a la normalidad.

Bryan Bedford advirtió que entre 4 mil y 5 mil vuelos serán cancelados durante este sábado 14 de noviembre, mientras las compañías intentaban reorganizar sus operaciones y reubicar a los viajeros afectados.

Dada la saturación de las operaciones, las autoridades aéreas recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones de sus vuelos y sus aerolíneas antes de acudir a los aeropuertos.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión de los vuelos comenzó por una falla en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para coordinar el tráfico aéreo y se aplicó por más de cuatro horas, periodo en el que miles de operaciones resultaron afectadas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema estuvo relacionado con problemas técnicos y descartó que se tratara de un ciberataque o un acto malicioso.