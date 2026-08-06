El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó una devastadora cifra de 300 niños muertos por ataques en la Franja de Gaza, registrados desde la declaración de alto el fuego de 2025 entre Israel y Hamás.

Según Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Oriente Próximo y África del Norte, esta cifra indica que, incluso con la suspensión temporal de hostilidades, al menos un niño ha muerto cada día.

“Es un alto el fuego que deja como promedio un niño muerto cada día y que todos los días está perjudicando a los menores” Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Oriente Próximo y África del Norte

En su mensaje, Unicef dijo confiar en que la siguiente fase del Plan de Paz de Estados Unidos ayude a frenar la muerte de niños en Gaza, al tiempo que hizo un llamado a cumplir el Derecho Internacional.

Palestina en crisis por guerra con Israel (Armando Franca / AP)

Unicef confía en que Plan de Paz de Estados Unidos frene muerte de niños en la Franja de Gaza

En medio de la devastadora cifra de 300 niños muertos en la Franja de Gaza por ataques de Israel, el director regional de Unicef celebró las “nuevas esperanzas” para detener las muertes de menores con el Plan de Paz de Estados Unidos.

Parte de las nuevas negociaciones buscarían poner fin a las hostilidades y ampliar la ayuda humanitaria, instando a las partes a que los acuerdos “se conviertan en acciones”.

Esto ofrece nuevas esperanzas y la oportunidad de detener por fin la muerte de niños Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Oriente Próximo y África del Norte

Unicef indicó que cientos de niños en Gaza, muchos con heridas graves, aún esperan que se cumpla el fin de la violencia prometido en el acuerdo de alto al fuego.

Niños tras ataque de Israel (Eyad BABA / AFP)

Unicef pide cumplir el Derecho Internacional por conflicto entre Israel y Hamás

Como parte de su mensaje, Unicef hizo un llamado a que se cumplan las obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluyendo la protección de los menores, salvaguardar su acceso a bienes y servicios esenciales.

Esto implica también asegurar los servicios de salud, la educación, el acceso a agua potable y alimentos, así como permitir y facilitar un acceso humanitario seguro.