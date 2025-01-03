Este viernes 3 de enero de 2025 se registró un intento fallido de arrestar a Yoon Suk Yeol, presidente destituido de Corea del Sur, luego de que este fuera frustrado por movilizaciones y su equipo de seguridad.

Y es que desde la noche del jueves 2 de enero y las primeras horas de este día, cientos de seguidores de Yoon Suk Yeol se reunieron en las inmediaciones de su residencia, ubicada en Seúl, para externarle su apoyo.

Cabe recordar que Yoon Suk Yeol está acusado de insurrección tras emitir la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024, la cual dio origen a una crisis política en Corea del Sur que continúa hasta los primeros días de este 2025.

Movilizaciones frustran intento de arresto contra Yoon Suk Yeol, presidente destituido de Corea del Sur

Este viernes agentes de la Policía Nacional de Corea del Sur, quienes se encontraban acompañados por un equipo de investigadores, no lograron arrestar a Yoon Suk Yeol.

De acuerdo con diversos reportes, el equipo de seguridad del presidente destituido de Corea del Sur, conformado por una unidad militar, frustraron el intento de arresto en su contra.

Esto luego de que no permitieron que los agentes ejecutaran la orden de arresto con la que cuenta Yoon Suk Yeol, acusado formalmente de insurrección tras declarar la Ley Marcial.

Adicional, debido a los cientos de seguidores que se dieron cita en los alrededores de la residencia de Yoon Suk Yeol, las labores de los agentes de seguridad fueron entorpecidas.

Esto debido a que los vehículos en donde se transportaban los investigadores tuvieron problemas para poder llegar hasta las afuera de la casa del presidente destituido de Corea del Sur.

Los seguidores de Yoon Suk Yeol mostraron banderas de Corea del Sur, así como banderas de Estados Unidos, además de pancartas que le externaban su apoyo.

Luego de este episodio se desconoce si habrá un nuevo intento en próximas horas para capturar a Yoon Suk Yeol, quien debe ser presentado ante la justicia.

Manifestantes en Corea del sur apoyan al presidente Yoon Suk Yeol cerca de su residencia en Seúl (PHILIP FONG / AFP)

Tras fallido intento de arresto contra Yoon Suk Yeol, ciudadanos protestan para que sea llevado ante la justicia

Luego de que se diera a conocer el fallido intento de arresto contra Yoon Suk Yeol por parte de autoridades de Corea del Sur, cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir su captura.

Acompañados por pancartas y mensajes en su contra, así como imágenes donde se le observa caricaturizado y con un traje de prisión, habitantes de Seúl pidieron el arresto de Yoon Suk Yeol.

Esto luego de que acusaran a Yoon Suk Yeol de querer buscar quedarse en el poder con su declaratoria de Ley Marcial, pese a que asegurara que fue una medida de protección.