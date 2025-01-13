A través de un comunicado, la agencia sur coreana Beom Entertainment ha dado a conocer la lamentable muerte del actor Lee Yoon-hee a los 64 años de edad.

“Con gran pesar comunicamos la noticia del lamentable fallecimiento de nuestro actor Lee Yoon Hee. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos. Su ausencia es una gran pérdida para todos nosotros”, se puede leer en el comunicado por muerte del actor de k-dramas.

Lee Yoon-hee será recordado por ser un reconocido actor de k-drama, que formó parte de varias producciones que popularizaron este tipo de series a nivel internacional

Pero ¿de qué murió Lee Yoon-hee? Pues la muerte de actor de k-dramas ha sido inesperada en el mundo del entretenimiento que ha causado impacto entre compañeros del gremio y seguidores.

Se desconocen las causas de la muerte del actor de k-dramas Lee Yoon-hee

Las causas de la muerte del actor de k-dramas Lee Yoon-hee no se dieron a conocer al momento de la confirmación de su deceso.

Sin embargo, se precisó que la muerte del actor de k-dramas Lee Yoon-hee a los 64 años de edad fue de manera repentina.

Pues se dice que el actor de k-dramas Lee Yoon-hee no presentaba ninguna enfermedad u hospitalización al momento de su muerte.

¿De qué murió Lee Yoon-hee? El actor de k-dramas tenía 64 años de edad (Especial)

Esto fueron los k-dramas en los que participó el actor Lee Yoon-hee antes de su muerte

Nacido el 28 de enero de 1960 y a días de cumplir 65 años de edad, Lee Yoon-hee fue un reconocido actor surcoreano que consolidó su carrera en los k-dramas.

Luego de que Lee Yoon-hee formará parte del aclamado k-drama Miracle In Cell No. 7 consolidando su carrera y convirtiéndose un referente de este género.

Así como también Lee Yoon-hee formó parte del reparto de la popular película Milyang de 2007.

Además de su papel en Miracle In Cell No. 7, Lee Yoon Hee participó en los k-dramas:

Captivating the King (tvN, 2024)

The Bequeathed (Netflix, 2024)

Song of the Bandits (Netflix, 2023)

Moving (Disney+, 2023)

Money Heist (Netflix, 2022)

Doctor Lawyer (MBC, 2022)

The Killer’s Shopping List (tvN, 2022),

Crazy Love (KBS2, 2022), entre otras.