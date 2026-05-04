Con una publicación en la aparece el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Grogu, las redes sociales de la Casa Blanca se sumaron a la celebración del 4 de mayo por el Día Mundial de Star Wars causando reacciones.

Luego de que no a todos les gustara que el mandatario estadounidense Trump se “colgara” de la imagen de Star Wars con Grogu, para promover su gobierno.

Pues el presidente no sólo aparece junto a Grogu, sino que a Trump se le representa como el guerrero de la Nueva República, Din Djarin, o mejor conocido como The Mandalorian.

Trump usa a Grogu y Star Wars en su día mundial para promocionar su gobierno

En el Día Mundial de Star Wars, el presidente Donald Trump uso Grogu y Star Wars en su día mundial para promocionar su gobierno.

Tras compartir la Casa Blanca una imagen generada al parecer por inteligencia artificial, en la que Trump aparece como The Mandalorian con la bandera de los Estados Unidos junto a Grogu.

Además la imagen de Trump y Grogu se acompañó de un mensaje en que se apunta que la fuerza se exige, por lo que América está lista, pues este es su camino.

“En una galaxia que exige fuerza. América está lista. Este es el camino. Que el 4 de mayo esté contigo”. Casa Blanca

Trump y Grogu aparecen en publicación de la Casa Blanca por Star Wars (The White House )

Fans de Star Wars esperan que demanden a Trump por imagen con Grogu

Las reacciones a la imagen de Trump con Grogu no se hicieron esperar por parte de los fans de Star Wars quienes desde ya apuntaron que esperan que el presidente de Estados Unidos fuera demandado.

Luego de que a los fans de Star Wars no les pareciera el uso de la imagen de la franquicia para comparar a Trump y su forma de gobierno con la historia de la Guerra de las Galaxias.

Sin embargo, hubo quien aplaudió la imagen de la Casa Blanca por celebrar a Star Wars, además de apoyar al presidente Trump.