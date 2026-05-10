Donald Trump reavivó su enfrentamiento con James Comey y lo llamó “policía corrupto” luego de conocerse la fecha del juicio que enfrentará el exfuncionario federal.

Durante este fin de semana, Trump utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes críticas contra James Comey, con quien mantiene una disputa desde hace años.

El exdirector del FBI enfrenta actualmente dos cargos criminales derivados de una publicación realizada en Instagram en mayo de 2025.

James Comey, exdirector del FBI, vuelve a ser acusado de amenazar a Trump (Yazmín Betancourt)

Comey fue despedido durante la primera administración de Trump en medio de la investigación sobre la presunta trama rusa.

Sin embargo, no es el único funcionario bajo la mira del mandatario estadounidense, ya que también ha señalado a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al senador Adam Schiff.

James Comey enfrentará juicio por publicación en Instagram

La controversia gira en torno a una publicación de Instagram compartida por James Comey, donde aparecían conchas de mar acomodadas formando los números “86 47”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) interpretó el mensaje de la siguiente manera:

“86”: expresión del argot estadounidense utilizada para indicar que algo debe ser eliminado, descartado o incluso “aniquilado”

“47”: referencia a Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos

James Comey publica mensaje en IG (Especial)

Para la actual administración y el director del FBI, Kash Patel, la publicación fue considerada una presunta “incitación a la violencia” y una amenaza velada contra el mandatario.

¿Cuándo será el juicio de James Comey?

La jueza federal Louise Flanagan estableció el calendario judicial para el caso, considerado uno de los más mediáticos del año en Carolina del Norte:

30 de junio de 2026: lectura de cargos, donde se prevé que Comey se declare “no culpable”

15 de julio de 2026: inicio oficial del juicio penal

Tras darse a conocer la fecha del proceso judicial, Trump reaccionó en Truth Social compartiendo un video antiguo de Comey defendiéndose y escribió: “¿Alguien le cree a este tipo? ¡Un policía corrupto!”.