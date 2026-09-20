El presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido reemplazar el término “Inteligencia Artificial” por uno que considera más preciso y sofisticado.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario presentó una encuesta para que sus seguidores elijan entre opciones como Inteligencia Superior, Inteligencia Extrema o Inteligencia Suprema.

Esta iniciativa surge bajo el argumento de que el nombre actual no describe adecuadamente la magnitud de esta revolución tecnológica de la IA.

“Mucha gente piensa que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elocuente en comparación con la IA o Inteligencia Artificial. Una descripción mucho más elegante y precisa de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¡Esta es una encuesta y agradecería que todos votaran! ¿Cuál es el mejor nombre para esta revolución en constante crecimiento?” Donald Trump

Donald Trump lanza encuesta para cambiarle el nombre a la IA

Donald Trump afirmó en su red Truth Social que el término “Inteligencia Artificial” le resulta “impreciso” y “poco elegante” para calificar este desarrollo tecnológico.

Trump propone renombrar la Inteligencia Artificial; sugiere Superior o Suprema (@realDonaldTrump / Truth Social )

Según el mandatario estadounidense, dicha denominación no refleja adecuadamente la magnitud de lo que considera una “revolución” en constante crecimiento.

Por ello, argumentó que se requiere una descripción más exacta y sofisticada, proponiendo las siguientes alternativas:

Inteligencia Superior (IS)

Inteligencia Extrema (IE)

Inteligencia Suprema (IS)

En su publicación, lanzó una encuesta pidiendo a sus seguidores que voten por la opción que consideren mejor para sustituir el término actual de IA.

A la encuesta para renombrar a la Inteligencia Artificial -que también fue publicada en X- todavía le queda un día para conocer los resultados.

Donald Trump anuncia la creación de una “Fuerza de IA” y la designación de un “Zar” para vigilarla

Donald Trump también anunció la creación de una “Fuerza de IA” y la designación de un “Zar” como parte de su estrategia para impulsar y supervisar la industria de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

“No obstaculizaremos ni frenaremos de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la vigilaremos mientras crece” Donald Trump

El mandatario pretende que la Fuerza de la IA sea un organismo proyectado por el mandatario inspirándose en la Fuerza Espacial que fundó durante su primer mandato.

Su propósito declarado es apoyar, valorar y vigilar el crecimiento de la industria tecnológica, evitando que se frene su desarrollo y asegurando el liderazgo estadounidense frente a competidores como China.

No obstante, no se aclaró cuál será su estructura, sus funciones específicas ni si formará parte de las Fuerzas Armadas.

El zar de la IA sería el cargo o figura de alto nivel que Trump planea nombrar para supervisar el avance de esta tecnología.

Al hacer el anuncio en su red social, señaló irónicamente que para el puesto “¡sólo se aceptan solicitudes de personas con un alto coeficiente intelectual!”.

Hasta el momento no se han especificado las atribuciones concretas del puesto ni se ha confirmado a quién elegirá para ocuparlo.

“Con este fin, estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial, que fue un éxito rotundo durante mi primer mandato. Por ello, anunciaré próximamente al ‘Zar’ de la IA: ¡sólo se aceptan solicitudes de personas con un alto coeficiente intelectual!” Donald Trump