Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a difundir contenido generado con inteligencia artificial (IA).

En esta ocasión, el mandatario sorprendió al incluir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en uno de los videos que compartió a través de su red social Truth Social.

Durante este fin de semana, Trump publicó un video creado con inteligencia artificial acompañado de una canción que destaca su supuesta popularidad en distintas partes del mundo.

Aunque el material muestra diversas escenas generadas digitalmente, llamó especialmente la atención la aparición de Claudia Sheinbaum junto al mandatario estadounidense, quien en diversas ocasiones ha expresado comentarios positivos sobre la presidenta mexicana.

🤨Donald Trump compartió un video creado con IA en el que aparece con la presidenta Claudia Sheinbaum.



De fondo, una canción que afirma que todos “aman a Donald Trump”



También se muestran representaciones de personas de otras regiones del mundo. pic.twitter.com/JuqjSs82GU — Azucena Uresti (@azucenau) June 7, 2026

Así aparece Claudia Sheinbaum en el video de inteligencia artificial de Trump

En el video compartido por Donald Trump en Truth Social, el presidente estadounidense aparece bailando mientras suena una canción que asegura que es apreciado en distintas regiones del planeta.

Uno de los momentos más comentados ocurre cuando la canción menciona a México.

En ese instante, Trump aparece sentado junto a Claudia Sheinbaum, quien viste el atuendo que utilizó durante su toma de posesión presidencial, incluido el vestido blanco y la banda presidencial que portó como la primera mujer presidenta de México.

La escena generada con inteligencia artificial muestra a ambos compartiendo tacos, mientras Trump aparece disfrutando de uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana.

Claudia Sheinbaum aparece en video generado con IA por Trump (Especial)

La participación de Sheinbaum dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para generar diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes interpretaron el video de distintas maneras.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no ha emitido ninguna postura pública respecto a su aparición en el material difundido por Donald Trump.

¿Qué otros países aparecen en el video generado por IA de Donald Trump?

Además de México, el video muestra a Donald Trump en diferentes regiones del mundo, como parte de la narrativa de la canción que resalta su popularidad internacional.

Entre los lugares y regiones que aparecen en el material destacan:

Italia

Medio Oriente

África

China

India

Estados Unidos

En las escenas correspondientes a Estados Unidos, Trump aparece bailando frente a la Casa Blanca.