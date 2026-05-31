El presidente Donald Trump propone cambiar conciertos por mitin en el aniversario 250 de Estados Unidos.

Luego de que diversos artistas cancelaran su participación en la Gran Feria Estatal Americana, Donald Trump sugirió organizar y protagonizar un mitin político.

Propone Donald Trump cambiar conciertos por mitin en aniversario 250 de Estados Unidos

Mediante Truth Social, Trump propuso sustituir conciertos por mitin en el aniversario 250 de Estados Unidos, que se celebrará entre el 25 de junio y el 10 de julio.

“Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!), DONALD J. TRUMP, para que reemplace a estos artistas de tercera categoría y bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump indicó que estaba pensando convertirse en el protagonista de la Gran Feria Estatal Americana y dar un discurso para impulsar a Estados Unidos.

Trump expresó en su mensaje que no quería a los artistas programados para los conciertos y que buscaba estar rodeado de gente feliz, exitosa y patriota.

Por tal motivo, hizo un llamado a sus representantes en el gobierno para realizar el mitin “América ha vuelto” en la misma fecha y lugar que se tenían previstos los conciertos.

“Solo se invitará a los grandes patriotas. ¡Será una celebración salvaje y hermosa de Estados Unidos!“, informó Donald Trump.

Trump propone cambiar conciertos por mitin en aniversario 250 de Estados Unidos (@realDonaldTrump)

En una segunda publicación, Trump volvió a insistir en el tema, pidiendo no realizar los conciertos del aniversario 250 de Estados Unidos.

Además de que aseguró que la música de los artistas programados era “aburrida”.

“Deberíamos tener una gran manifestación de “HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS” para 250 personas, en lugar de tener cantantes sobrevalorados que nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida y que no hacen más que quejarse.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Originalmente, en la Gran Feria Estatal Americana se anunció a:

Vanilla Ice

Flo Rida

C+C Music Factory

Fab Morvan, exintegrante de Milli Vanilli

No obstante, recientemente diversos artistas cancelaron sus actuaciones. Entre los que se bajaron del escenario destacan:

Bret Michaels

Martina McBride

Young MC

Morris Day

The Commodores