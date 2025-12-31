Estados Unidos con Donald Trump celebrará Año Nuevo con una “vela de cumpleaños” por sus 250 años.

El festejo del 250 aniversario de los Estados Unidos arrancará con la entrada del Año Nuevo 2026.

Esta es la “vela de cumpleaños” con la que Estados Unidos celebrará Año Nuevo

Estados Unidos celebrará Año Nuevo iluminando el Monumento a Washington, convirtiéndolo en una “vela de cumpleaños”.

Dicho obelisco estará encendido, desde el 31 de diciembre 2025 al 5 de enero 2026, para conmemorar los 250 años de Estados Unidos.

La celebración iniciará a las 6 de la tarde (tiempo del centro de México) y podrá verse en vivo desde el canal Freedom 250 de YouTube.

Pese a que el “cumpleaños” 250 de Estados Unidos es el 4 de julio, se harán diversos eventos y festejos que se extenderán a lo largo del 2026.

Uno de ellos será la iluminación del Monumento a Washington que contará con un espectáculo de proyección-mapping donde se creará un lienzo inmersivo.

Ahí, se narrará el descubrimiento, expansión, independencia y futuro de los Estados Unidos como nación.

Eventos con los que Estados Unidos festejará sus 250 años

La iniciativa Freedom 250, que organizará el semiquincentenario de la Independencia de Estados Unidos organizará diversos eventos.

Además de la iluminación del Monumento a Washington habrá:

Evento de oración en el National Mall

Desfile del Día de los Caídos

Combate de UFC en la Casa Blanca

Feria estatal en el National Mall

Saludo a América el 4 de julio con un desfile aéreo y un discurso de Trump

“Juegos Patrióticos”, competición atlética con atletas de secundaria