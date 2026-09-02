El refugiado de Vietnam, Hung Cao, fue propuesto por el presidente Donald Trump ante el Senado para que sea designado como el nuevo secretario de Marina de Estados Unidos.

“El Senado necesita confirmar a este combatiente lo antes posible para que pueda continuar el fantástico trabajo que ha estado haciendo” Donald Trump

Ante ello, Donald Trump compartió un mensaje por medio de su plataforma digital, Truth Social, en el que hizo un llamado a los congresistas para que avalen el perfil cuanto antes.

Cabe destacar que desde el mes de abril de este mismo año, Hung Cao tomó las riendas de la Secretaria de la Marina de Estados Unidos, pero de forma interina.

Hung Cao (Especial)

Trump propone ratificar a Hung Cao como secretario de la Marina de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó el martes 1 de septiembre de 2026 la postulación oficial del capitán retirado Hung Cao como el próximo secretario de la Marina.

En su publicación que hizo en Truth Social, el mandatario estadounidense definió al oficial en retiro como un verdadero “guerrero” que está capacitado para dirigir a las fuerzas navales norteamericanas.

Ante ello, Donald Trump solicitó al Senado acelerar el proceso de ratificación institucional para que el candidato asuma las funciones de la dependencia del Pentágono de manera oficial lo antes posible.

El expediente del veterano de combate pasará a revisión del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara Alta, el cual organizará las audiencias públicas antes del dictamen plenario correspondiente.

En caso de que reciba el aval del Senado, Hung Cao tomará la supervisión directa del presupuesto, la estrategia de flota y el personal operacional del Departamento de la Marina estadounidense.

Hung Cao está al frente de la Secretaría de la Marina desde abril

Desde el pasado 22 de abril de 2026, el capitán retirado Hung Cao tomó las riendas de forma interina de la Secretaría de la Marina de Estados Unidos.

Lo anterior luego de que John Phelan presentó su renuncia al cargo, ante lo cual Hung Cao ha estado al frente de la dependencia al supervisar la administración general del Pentágono.

El nominado, quien arribó al país en 1975 en calidad de refugiado de la guerra de Vietnam, cuenta con un expediente militar enfocado en misiones de desactivación de artefactos explosivos.

Hung Cao (Especial)

Su trayectoria defensiva abarca 25 años de servicio activo en la Armada, periodo en el cual completó asignaciones directas de combate en los frentes tácticos de Irak, Afganistán y Somalia.

La Casa Blanca presentó la documentación correspondiente ante la Cámara Alta para iniciar el proceso de audiencias públicas y proceder con la votación final sobre la ratificación del cargo.