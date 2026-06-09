El presidente Donald Trump formalizó la nominación de Todd Blanche para ocupar de manera permanente el cargo de fiscal general de Estados Unidos tras la salida de Pam Bondi en abril de 2026.

Todd Blanche se ha desempeñado como titular interino del Departamento de Justicia y se espera que ocupe el cargo permanente tras su ratificación en el Senado de Estados Unidos.

Donald Trump formaliza nominación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

Desde la semana pasada, Donald Trump anunció su decisión de nominar a Todd Blanche para el cargo de fiscal general de Estados Unidos. Este lunes 8 de junio formalizó la nominación.

Todd Blanche (J. Scott Applewhite / AP)

La decisión de Trump ha generado reacciones de los demócratas, quienes han expresado preocupación por su cercanía con el mandatario y han cuestionado si podrá actuar con independencia para hacer cumplir la ley.

Durante su gestión interina, Blanche impulsó diversas medidas alineadas con las prioridades de la administración Trump, algunas de las cuales provocaron controversia política y críticas.

Aunque los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara Alta, varios senadores han señalado que revisarán cuidadosamente la nominación de Todd Blanche antes de emitir su voto.

Todd Blanche, de 51 años de edad, es un abogado y exfiscal federal que ganó notoriedad por formar parte del equipo legal que defendió a Trump en diversos procesos judiciales antes de su regreso a la Casa Blanca.

Posteriormente, Todd Blanche fue confirmado como fiscal general adjunto y, en abril de 2026, asumió de forma interina la dirección del Departamento de Justicia tras la salida de Pam Bondi.

Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos (Alex Brandon / AP)

Cuándo se discute ratificación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

El Comité Judicial del Senado ya tiene el expediente en sus manos y la audiencia de evaluación está en marcha, Blanche necesita obtener únicamente una mayoría simple de 51 votos en el pleno del Senado para ser ratificado.

El proceso de confirmación de Todd Blanche podría convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de las próximas semanas debido al papel que desempeña el fiscal general, pero no hay una fecha exacta.