Donald Trump dio a conocer que invitará a la Casa Blanca al joven que rescató a un niño de las fuertes olas del mar en California.

A través de su cuenta de Truth social, Donald Trump manifestó que llevará al joven y su familia a la Casa Blanca, en donde espera entregarle un reconocimiento por su valiente acción.

Trump invitará a la Casa Blanca a joven que rescató a un niño del mar en California (Captura)

Trump entregará condecoración civil a joven que rescató a un niño del mar en California

El presidente Trump dio a conocer que invitará a la Casa Blanca al joven que rescató a un niño en las costas de Santa Cruz, California, luego de que protagonizara una valiente acción que quedó registrada en video.

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió en la playa de Seabright, donde las olas de más de dos metros y un potente oleaje arrastraron repentinamente al menor hacia las profundidades del mar.

La rápida intervención del rescatista, quien se lanzó al agua sin dudarlo, impidió una tragedia en una zona conocida por sus fuertes corrientes.

Trump invitará a la Casa Blanca a joven que rescató a un niño del mar en California (Captura)

Según los reportes oficiales, el niño fue desplazado aproximadamente 13.7 metros mar adentro antes de que el salvavidas lograra establecer contacto con él para ponerlo a salvo.

En redes sociales, Donald Trump expresó su profunda admiración por el “joven heroico”, asegurando que tanto él como su familia merecen visitar la Casa Blanca para ser condecorados.

El presidente manifestó su firme intención de otorgarle un alto honor civil, subrayando que la audacia mostrada por el rescatista es digna de ser celebrada.

De acuerdo con Trump, existe la posibilidad de que el niño rescatado también sea invitados a la Casa Blanca, para ser parte de una ceremonia de condecoración.