Taiwán se ha convertido en un punto de fricción entre China y Estados Unidos, Donald Trump lo tiene claro.

Por lo que al ser cuestionado, a su regreso a Estados Unidos tras su visita a Pekín, sobre tomar partido por Taiwán frente a China, Donald Trump -de 79 años de edad- se negó a manifestar su postura.

“No voy a decir eso. Esa pregunta me la hizo hoy el presidente Xi. Le dije: ‘No hablo de eso’. Me preguntó si los defendería (a Taiwán). No hablo de eso”, dijo. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Reporter: Would the US defend Taiwan if it came to it?



Trump: I don't want to say that. I'm not going to say that.



That question was asked to me today by President Xi. I said, “I don't talk about those.”



Reporter: He asked you if you would send troops?



Trump: He asked me if… pic.twitter.com/xYQND5jqKP — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

¿Cuál es la relación de Estados Unidos con Taiwán?

Estados Unidos es el principal proveedor de armamento de Taiwán. Su relación se basa en la Ley de Relaciones de 1979, la cual obliga a Washington a proporcionar a la isla los medios necesarios para su autodefensa.

Aunque recientemente, Donald Trump ha dicho que no ha aprobado una nueva venta de armamento a Taiwán, aclaró que no se comprometió a dejar de suministrarte armas a la isla tras su encuentro con Xi Jinping, de 72 años de edad.

Esto aún cuando el Presidente de China le advirtió que un mal manejo del conflicto podría desatar un “choque” y una crisis entre ambas potencias.

Y es que el gobierno de Pekín considera que estas ventas son una violación a la soberanía. Como represaría impuso sanciones a empresas de defensa estadounidense, por su parte, Trump le sugirió a Taiwán aumentar su gasto en defensa.

Donald Trump se reúne con Xi Jinping

Este 15 de mayo, Donald Trump regresó a Estados Unidos tras concluir su visita en Pekín, China, donde, junto a otros empresarios, se reunió con Xi Jinping.

Durante la cumbre de Beijing, ambos presidentes discutieron cuestiones comerciales, la guerra en Irán y la estabilidad en el estrecho de Ormuz.