El presidente Donald Trump defendió el bloqueo impuesto a Irán y presumió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen el control sobre el estrecho de Ormuz.

Esto luego de ser cuestionado por la situación en Medio Oriente, en donde Donald Trump destacó la efectividad de las operaciones navales que ha implementado en la región.

Trump asegura que control de Ormuz es “el mayo bloqueo” de la historia

Públicamente, Trump sostuvo que las fuerzas norteamericanas supervisan de manera estricta el estrecho de Ormuz, asegurando que ninguna embarcación atraviese este punto sin autorización.

El presidente enfatizó que gracias a estas medidas, se impide la circulación de suministros petroleros hacia territorio iraní.

Trump calificó esta presencia en Medio Oriente como “el mayor bloqueo de la historia militar”, afirmando que la estrategia ha logrado neutralizar el flujo de combustibles sin registrar bajas ni heridos entre las tropas estadounidenses.

“Tenemos el mayor bloqueo de la historia militar. Nada pasa a través del Estrecho de Ormuz sin nuestra aprobación. Nada va hacia Irán. Nada de petróleo va hacia allá”. Donald Trump

En este sentido, el mandatario detalló que la presencia de su país en la zona se ha extendido durante aproximadamente siete meses.

Sin embargo, precisó que el periodo de enfrentamientos intensos únicamente abarcó entre tres y cuatro semanas de operaciones activas.

Trump incluso contrapuso la situación actual con la Primera y Segunda Guerra Mundial o el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, asegurando que la intervención no constituye una guerra convencional.

Finalmente, el presidente reafirmó que el control sobre el estrecho de Ormuz permanece bajo estricta vigilancia de Estados Unidos.