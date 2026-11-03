Las fuerzas armadas de Estados Unidos habrían atacado en secreto la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

Según fuentes citadas por el diario The Wall Street Journal, la incursión estadounidense se llevó a cabo este lunes 2 de noviembre contra presuntas posiciones militares iraníes en la isla de Qeshm.

Estados Unidos elimina radares y lanzamisiles en ataque a la isla iraní de Qeshm

Con información de The Wall Street Journal, el ataque se presume como una medida de defensa orientada a salvaguardar los activos de Estados Unidos en la región.

Adicionalmente, se habría realizado como respuesta directa a disparos con misiles tierra-aire ejecutados previamente por fuerzas iraníes contra aviones de la Fuerza Aérea estadounidense.

El gobierno del presidente Trump mantuvo deliberadamente el operativo en silencio con el objetivo de evitar transmitir la intención de desencadenar un enfrentamiento militar a gran escala.

Estrecho de Ormuz (Ali Haider / EFE)

Según indicó la agencia oficial iraní IRNA, se reportaron al menos cinco explosiones consecutivas de gran intensidad que sacudieron zonas del interior de Qeshm, mientras que residentes locales informaron el sobrevuelo de aeronaves durante los acontecimientos.

The Wall Street Journal indicó que los ataques habrían eliminado sistemas de radar y lanzamisiles, hecho que ocurre tras el derribo de drones de reconocimiento estadounidenses en las inmediaciones de Ormuz.

Ubicada a 22 kilómetros de Bandar Abás, Qeshm resulta determinante para el control operacional del estrecho de Ormuz.

Esto debido a que se considera un paso marítimo fundamental por el que transitaban cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos.