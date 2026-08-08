El gobierno de Irán presentó una serie de exigencias a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz, entre ellas, la compensación a Teherán por los daños provocados durante la “guerra impuesta”.

Mohamad Baqer Zolgadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, informó que son seis exigencias y aseguró que, mientras Estados Unidos no corrija su comportamiento, Ormuz no será abierto.

Irán pone a Estados Unidos 6 condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní sostuvo que Teherán “nunca cederá”, ni en el ámbito militar ni en las negociaciones, por lo que Estados Unidos debe atender sus exigencias.

Irán pone a Estados Unidos 6 condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz (Ali Haider / EFE)

De acuerdo con la información, son seis las exigencias de Irán a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz:

Levantar el bloqueo naval contra Irán Poner fin a las sanciones impuestas a Irán Liberar los activos iraníes bloqueados Compensar a Irán por los daños provocados Terminar con las amenazas contra Irán Cesar las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, además de retirar las fuerzas militares estadounidenses desplegadas alrededor de Irán.

La reapertura de Ormuz permanece vinculada a dos procesos paralelos: las condiciones que Irán exige a Estados Unidos y el acuerdo que Teherán negocia con Omán para definir las nuevas rutas de navegación.

Cabe recordar que Ormuz es un punto estratégico para el transporte marítimo y energético internacional, por lo que cualquier restricción a su navegación mantiene desestabiliza los mercados.