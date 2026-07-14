Donald Trump dio marcha atrás a su propuesta de cobrar hasta un 20% por la protección que Estados Unidos ofrecería a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, luego de que, según afirmó, varios líderes internacionales le solicitaran reconsiderar la medida.

Este martes 14 de julio de 2026, el presidente de Estados Unidos aseguró que cambió de postura porque recibió llamadas de distintos países, incluidos reyes y emires, quienes plantearon una alternativa basada en inversiones para su país en lugar del pago de una tarifa por protección.

“Fui llamado por diferentes personas, diferentes países, reyes y emires, toda la gente que nosotros conocemos (...) Nos encantaría hacerlo de otra manera. Nos encantaría invertir en Estados Unidos con miles de millones y miles de millones de dólares” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

President Trump said Tuesday he changed his mind on charging 20% Strait of Hormuz cargo fees after many countries called him.



"I was called by different people, different countries, kings and emirs,” Trump said shortly after announcing the fee reversal. “And they’ve said, 'We'd… pic.twitter.com/8IaHfltzKT — CBS News (@CBSNews) July 14, 2026

Cabe recordar que, días antes, Trump había propuesto que Estados Unidos actuara como el “ángel guardián” del estrecho de Ormuz y cobrara una tarifa del 20% de la carga transportada por los buques a cambio de la protección de la Marina estadounidense.

Incluso aseguró que las fuerzas navales de su país ya habían “tomado el control” de esta ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo, tras la reanudación de las tensiones con Irán.

Trump asegura que no se debería cobrar por cruzar el estrecho de Ormuz

Tras retractarse de su propuesta, Donald Trump afirmó que prefiere que los países inviertan miles de millones de dólares en Estados Unidos en lugar de pagar una tarifa por la protección del estrecho de Ormuz.

Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que no considera adecuado cobrar un peaje por transitar el estrecho de Ormuz ni cualquier otro paso marítimo internacional.

La declaración contrasta con su planteamiento inicial de imponer un cobro equivalente al 20% del valor de la carga de los buques que recibieran protección de la Marina de Estados Unidos, bajo el argumento de que Washington había brindado seguridad durante años “sin recibir nada a cambio”.

Trump asegura que el estrecho de Ormuz estará abierto para todos, excepto para Irán

En sus declaraciones, Donald Trump también afirmó que “el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”, al tiempo que acusó al gobierno iraní de ser “mentiroso, violento y malicioso”.

“Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por su parte, Irán sostiene que tiene autoridad para controlar el estrecho de Ormuz y defiende que tiene derecho a cobrar peajes a los transportistas internacionales que utilicen esta estratégica vía marítima.