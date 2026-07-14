Luego de que Donald Trump amenazará con tomar el control del Estrecho de Ormuz con el objetivo de garantizar el libre tránsito comercial, Irán responde.

La madrugada de este martes 14 de julio de 2026, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) lanzó misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania.

Mediante un comunicado, difundido por la agencia de noticias Fars, la organización instó a los jordanos ⁠a desmantelar las bases estadounidenses en el reino.

“Saben muy bien que no solo no sentimos ninguna enemistad hacia su país, sino que además les queremos, un pueblo noble que comprende el dolor y la opresión del pueblo palestino más que cualquier otra nación” IRGG

En contraataque, fuerzas armadas jordanas interceptaron y derribaron cuatro misiles que entraron ⁠en el espacio aéreo jordano desde territorio iraní.

This ship was given clearance to pass the strait of Hormuz by The U.S. without even coordinating with the IRGC.



It is now in the bottom of the sea after catching fire.



For a safe passage through the strait, only The IRGC can give you clearance. pic.twitter.com/V4N3Aj5390 — Daily Iran News (@DailyIranNews) July 14, 2026

La tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, que el Mando Central de Estados Unidos inició este mismo martes deriva de una orden del presidente Donald Trump, de 80 años de edad.

Donald Trump lanza nueva amenaza a Irán

A inicio de la semana, en el programa “Hugh Hewitt Show”, Donald Trump advirtió que Irán recibiría al menos dos golpes duros “y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”.

Palabras pronunciadas luego que Irán anunciara, el fin de semana, que cerraría el estrecho de Ormuz, desbaratando el acuerdo provisional para detener la guerra y evitar un alza de los precios del petróleo.

Ante esto, Trump advirtió:

“El estrecho de Ormuz está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo EL BLOQUEO IRANÍ” Donald Trump

Incluso, aseguró que Estados Unidos será, a partir de ahora, conocido como “El guardían del Estrecho de Ormuz” y que, además, cobrará un impuesto del 20% al valor de la carga de los barcos como tarifa de seguridad.

Por su parte, el alto mando militar iraní dijo que Estados Unidos no tiene ningún papel en la determinación del futuro de la vía navegable.