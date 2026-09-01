El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su total respaldo a un proyecto por medio del cual se busca salvar la industria de Hollywood con incentivos fiscales.

“El Congreso debería aprobar, de inmediato, un incentivo federal a la producción para crear empleos en el sector del entretenimiento en Estados Unidos” Donald Trump

En un mensaje que compartió en Truth Social, indicó que el Congreso tendría que trabajar para avalar de inmediato el proyecto en cuestión.

Cabe destacar que el proyecto al que Trump le expresó su apoyo, contempla la aplicación de incentivos fiscales federales para permitir la generación de empleos en la industria del cine en Hollywood.

Donald Trump confirma asistencia a la final del Mundial 2026 (Alex Brandon / AP / AP Photo/Alex Brandon)

Donald Trump expresa su apoyo a proyecto que busca salvar Hollywood

La crisis en Hollywood que ha provocado una drástica pérdida de competitividad internacional y con ello una severa fuga de inversiones, volvió a hacer eco en el Congreso de Estados Unidos.

La congresista demócrata Laura Friedman, presentó un proyecto impulsado por ambos partidos que plantea apoyar a la industria del cine por medio de incentivos fiscales.

Luego de ello, el propio Donald Trump manifestó su completo respaldo a la iniciativa, debido a que urgió al Congreso a avalar de inmediato el proyecto que busca crear más empleos en Hollywood.

En su publicación, el presidente aseveró que ahora existen las condiciones para aprobar cuanto antes el proyecto de incentivos fiscales federales que va a beneficiar a todo el país.

Al resaltar que se debe recuperar la importancia de Hollywood, Trump incluso pidió a demócratas y republicanos unirse para trabajar en la legislación que salve el cine, la televisión y el entretenimiento.

Hollywood (Unsplash)

¿En qué consiste el proyecto de incentivos fiscales para salvar Hollywood?

El proyecto de incentivos fiscales que apoya Donald Trump contempla el impulso de distintas acciones enfocadas en la generación de empleos:

Crédito fiscal federal: Crearía un incentivo fiscal a nivel nacional para la producción de cine y televisión en Estados Unidos

Alcance nacional: El beneficio no se limitaría a California, sino que podría aplicarse en todo el país

Enfoque en el empleo: El crédito estaría diseñado para proteger y crear empleos en el sector, beneficiando a técnicos, carpinteros, electricistas y otros profesionales

Porcentaje del incentivo: Una de las propuestas concretas considera un 20% de crédito fiscal sobre los costos de mano de obra calificada