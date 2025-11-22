Durante una reunión en la Casa Blanca, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani quedó impactado luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump los alentó a llamarlo ‘fascista’ mientras respondía la pregunta de un periodista

Esto ante la pregunta de un periodista a Zohran Mamdani de 34 años de edad, sobre sí consideraba que Trump era un “fascista”.

A lo que sorpresivamente Donald Trump de 89 años de edad, de manera sonriente y con una palmada le dijo a Zohran Mamdani que dijera que sí porque era “más fácil que dar explicaciones”.

Lo que hizo que ante la sorpresa y la incomodidad, simplemente el próximo alcalde de Nueva York en Estados Unidos, Zohran Mamdani respondiera con un sí.

Mientras que para disipar las preguntas Trump aseguró que los dichos solo eran porque “ a veces uno dice cosas en una campaña”.

🎤Periodista: "¿Está usted afirmando que cree que Trump es un fascista?"



🎤Mandani: "Ya he hablado de..."



🎤Trump: "Está bien, puedes decir que sí. Es más fácil que explicarlo. No me importa."

🎤Mandani: "Sí."

pic.twitter.com/i6q1CKhTLA — Carlos Montero (@CMonteroOficial) November 21, 2025

Trump califica como productiva reunión con Zohran Mamdani; cree que será “excelente” alcalde de Nueva York

Ante la sorpresiva reunión entre Donald Trump y Zohran Mamdani, y las preguntas de los periodistas sobre la opinión de ambos, pese a todo esto resultó productiva la conversación.

Luego de que fuera el propio Donald Trump quien calificó como productiva la reunión con Zohran Mamdani, y resaltando las coincidencias que tuvieron, por lo que aseguró que ayudaría para lo que haga en Nueva York.

“Sí, sobre todo después de la reunión. Coincidimos en muchas más cosas de las que hubiera imaginado. Quiero que haga un trabajo excelente y le ayudaremos a que lo haga”. Donald Trump

Asimismo, el presidente Trump incluso dijo que se sentiría cómodo viviendo en la ciudad de Nueva York mientras Zohran Mamdani fuera alcalde.