Donald Trump lanzó un mensaje que dejó temblando a demócratas, luego de que advirtió la pena de muerte por ‘sedición’ ante órdenes militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que lo aquellos que se opongan a órdenes militares ejecutadas en su mandato podrían tener pena de muerte.

Donald Trump advierte pena de muerte si no se siguen órdenes militares

Acciones de los demócratas no dejaron muy contento a Donald Trump luego de que instaron a no seguir órdenes militares, pero él respondió de una forma más amenazante.

Un video compartido por senadores y representantes demócratas en Estados Unidos, aseguraron que el gobierno estaba causando acciones incluso contra la Constitución.

El grupo de demócratas que además tienen experiencia en la milicia, aseguraron que hasta los militares y personal de inteligencia estaba siendo enfrentado para ir contra los ciudadanos estadounidenses.

Ante ello, los demócratas veteranos rechazaron las órdenes militares, asegurando que las acciones van contra la Constitución y ya no provienen “del extranjero” sino del propio gobierno de Estados Unidos.

Fue así que Donald Trump no solo llamó ‘sedición’ a lo que los demócratas estaban haciendo, sino que aseguró que sus palabras son “malas y peligrosas” para Estados Unidos.

Y aunque en un inicio Donald Trump cuestionó si los encerraría por ‘sedición’, después compartió un post en Truth Social donde aludió a la pena de muerte.

“Comportamiento sedicioso, condenable con la MUERTE”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump llama a pena de muerte a demócratas. (Especial)

Demócratas responden a amenaza de muerte que lanzó Donald Trump

Los demócratas que enjuició Donald Trump y por los que llamó a pena de muerte por ‘sedición’ ya se pronunciaron al respecto de la amenaza.

Ante ello, el senador Chris Murphy llamó a personas influyentes en Estados Unidos a dar un pronunciamiento debido a que no cree que Donald Trump siendo el presidente deba jugar por ello.

The President of the United States just called for Democratic members of Congress to be executed. "HANG THEM", he posted.



If you're a person of influence in this country and you haven't picked a side, maybe now would be the time to pick a fucking side. pic.twitter.com/NtQhUe5wyn — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) November 20, 2025

Por su parte, la senadora Elissa Slotkin pidió a la clase política y ciudadanos de Estados Unidos a no permitir que el presidente tenga desaires y poner un alto a sus aclamaciones.

Earlier this morning, President Trump threatened me and a group of service and veteran Members of Congress with arrest, trial, and death by hanging.



Here’s my response: pic.twitter.com/jIZYrQTlP7 — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 20, 2025

En tanto a Gavin Newsom, el gobernador de California, dijo que Donald Trump está “mal de la cabeza” al pedir pena de muerte a demócratas veteranos y militares.