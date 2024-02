La pena de muerte es una condena que no se aplica en México desde hace tanto tiempo que ya llovió desde ese entonces.

La pena de muerte fue considerada un castigo cruel e inhumano por varios riesgos, entre los que se encuentra el ejecutar a personas inocentes o la ausencia de pruebas; además de atentar contra el derecho primordial a la vida.

Por estas razones, desde hace muchas décadas que la pena de muerte no se aplica en México pero, ¿cuándo se aplicó por última vez? Te contamos todo en esta nota.

Saskia Niño de Rivera no va a Qatar 2022 con su novia; temen pena de muerte

Daniel Sancho goza de ostentosos privilegios en la prisión de Koh Samui que no lo salvarán de la pena de muerte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indica que la última pena de muerte, donde se ejecutó a un civil, se llevó a cabo en el año de 1937.

No obstante, fue hasta el año de 1961 que se aplicó la pena de muerte donde se ejecutó a un militar, el 9 de agosto de ese año.

Esta pena de muerte se llevó a cabo en el paredón de la Sexta Zona Militar en Saltillo, Coahuila.

La pena de muerte aplicada por última vez en México se llevó a cabo cuando un juez militar sentenció al soldado José Isaías Constante Laureano a la pena capital.

Los delitos del militar fueron:

¿En qué estados no habrá clases el 9 de febrero 2024? Toma nota sobre este megapuente

Esto porque el soldado José Isaías Constante Laureano ultimó a su superior, el subteniente Juan Pablo MaDobecker y al soldado de infantería Cristóbal Granados Jasso, además de causar lesiones a un civil de nombre Juan Rodríguez Bernal.

La CNDH afirma contundentemente que México se opone, por cuestión de principio y por tratarse de un acto de naturaleza irreversible, a la pena de muerte.

La experiencia demuestra el enorme riesgo que existe en todo enjuiciamiento. La imposición de la pena de muerte por error traería como consecuencia un acto injusto que no puede ser revertido.

Asimismo, la CNDH indica que un crimen no se remedia cometiendo otro , por lo que el Estado no puede permitir que el castigo a un delito sea por debajo de los estándares mínimos de protección a los derechos humanos.

En ese sentido, la pena de muerte en México fue prohibida formal y completamente del Código de Justicia Militar desde el año 2005 y se sustituyó por la pena de prisión.

Aunque desde la promulgación de la Constitución de 1917, se establecieron en el artículo 22 algunas consideraciones sobre la pena de muerte que aún se podían aplicar para delitos como:

Por otra parte, México se adhirió el 26 de septiembre de 2007 al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, de 1989.

Así como al Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990, el 28 de junio de 2007.

De lo expresado, no debe quedar duda que en nuestro país, tanto por tradición como por obligación internacional, no hay cabida a la pena de muerte.

Más allá, al suscribir los instrumentos señalados, el Estado mexicano no puede volver atrás.

Conforme al artículo 4.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados que hayan abolido la pena de muerte no pueden restablecerla en el futuro. México no puede dar marcha atrás, la pena capital está prohibida y no puede, por obligación internacional, restaurarse.

CNDH