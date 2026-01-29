Este 29 de enero, China ejecutó a once miembros de la familia Ming, mafia de ciberestafas que operaba en el norte de Myanmar.

De acuerdo con el portal DW, entre los reos ejecutados figuraban miembros clave de la organización criminal, quienes fueron sentenciados a muerte en septiembre por el Tribunal Popular Supremo.

Durante el proceso judicial se dictaron 5 penas capitales, las cuales quedaron en pausa por dos años, así como 11 cadenas perpetuas y 12 condenas por diferentes delitos, entre los que figuran:

Estafa

Fraude

Detención ilegal

Trata de personas con fines de explotación sexual

Homicidio intencionado

Lesiones intencionadas

Billetes yenes (Unsplash)

Entre los ejecutados se encontraban:

Ming Guoping, hijo de Ming Xuechang, líder de la organización criminal.

Ming Zhenzhen, nieta de Ming Xuechang.

Wu Hongming, líder de otro sindicato criminal que conspiró con la familia Ming.

Tras la ejecución de la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se comprometió a intensificar las acciones para “erradicar el flagelo del juego y el fraude”.

Así como informó que cada uno de los reos se reunió con su familia conforme a la ley china.

¿Quiénes eran la familia Ming?

La familia Ming se valió de su influencia en la región de Kokang, situada en el norte de Myanmar, y de fuerzas armadas, para operar desde la zona varios centros que ellos mismos armaron.

Eran conocidos y buscados por controlar cientos de complejos dedicados al fraude por internet, así como por operar casinos, traficar y producir drogas, y organizar redes de prostitución.

De acuerdo con la agencia Xinhua, miembros de la familia Ming ocupaban cargos en gobiernos locales y milicias en Myanmar.

Por sus influencias esquivaban la ley, así como llegaron a emplear hasta 10 mil personas que también realizaron actividades ilícitas.

El grupo era encabezado por Ming Xuechang, quien se suicidó en 2023 para evitar ser arrestado.