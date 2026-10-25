Donald Trump votó la tarde de este sábado 24 de octubre, adelantándose a las elecciones intermedias en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, en Florida.

Tras emitir su voto, el presidente de Estados Unidos admitió implícitamente que los demócratas van arriba en los comicios de mitad de mandato programados para el 3 de noviembre 2026, donde el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso.

“Un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Junto a la primera dama, Melania Trump, Donald Trump realizó su sufragio previo a un mitin de campaña en Perry, Georgia.

Donald Trump adelanta su voto en intermedias pese a la ventaja de los demócratas

Aunque Donald Trump reconoce que los demócratas van arriba en las elecciones intermedias de Estados Unidos, también destacó que ha intensificado los mítines para respaldar al Partido Republicano.

“No hay ningún presidente que haya hecho campaña como yo”, aseguró Trump, quien también expresó que le gustaría continuar porque han aprobado una “legislación increíble”.

Previo a realizar su voto anticipado, Trump hizo un llamado a los ciudadanos de Florida y Michigan para que también emitieran su sufragio antes del 3 de noviembre.

“Asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Pese a la intensa campaña que ha llevado a cabo Donald Trump en favor de su partido, las encuetas son adversas al situar a los republicanos hasta diez puntos por debajo de los demócratas.

Proyecciones como la realizada por Decisión Desk HQ señalan que la oposición cuenta con 78% de probabilidades de la Cámara de Representantes y un 56% de volver a liderar el Senado.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon/AP / AP Photo/Alex Brandon)

Tanto la inflación como el precio de la gasolina y la desastrosa guerra con Irán son factores para que los votantes elijan al Partido Demócrata, según las encuetas.

Al quedarse sin mayoría en el Congreso, Donald Trump se quedaría sin apoyo para impulsar su agenda legislativa.

Incluso podría enfrentar investigaciones en su contra por parte de los legisladores, que han mostrado sus intenciones de revisar los negocios del presidente de Estados Unidos y su circulo más intimo luego de su segundo mandato.