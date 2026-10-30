El 3 de noviembre de 2026 se vivirán las elecciones de Estados Unidos catalogadas como intermedias, pero el papa León XIV se convirtió oficialmente en el primero con su cargo en votar en el proceso electoral.

Si bien las elecciones de Estados Unidos se realizarán el próximo martes, el papa León XIV votó a distancia por ser un ciudadano estadounidense que radica en el extranjero.

Papa León XIV se convierte en el primer papa en votar en las elecciones de Estados Unidos

Las elecciones intermedias de Estados Unidos están en sus últimos días para elegir cambio en la Cámara baja del Congreso, el Senado, algunas gubernaturas y cargos estatales y locales. Sin embargo, los votos que se darán a distancia ya fueron enviados.

Uno de ellos fue el de Robert Prevost, el papá León XIV, quien al tener la nacionalidad estadounidense y peruana, ejerció su derecho a participar a distancia en el proceso electoral de Estados Unidos.

Con esta emisión de su voto por correo, León XIV hizo historia al convertirse en el primer papa en participar en unas elecciones de Estados Unidos.

Fue el Vaticano quien confirmó que el papa León XIV ya había emitido su voto este 30 de octubre, mediante la modalidad a distancia que permite Estados Unidos por la boleta enviada por correo.

Asimismo, se ha informado que el pontífice solicitó la boleta por correo antes de haber entrado a cirugía por un tumor que resultó ser cancerígeno el pasado 13 de octubre.

Cabe destacar que no es la primera vez que el papa León XIV vota en las elecciones de Estados Unidos, pero sí lo es bajo siendo jefe de estado del Vaticano.