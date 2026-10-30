Se dio a conocer que el Papa León XIV busca votar desde el Vaticano en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la Oficina del Secretario del Condado de Will, reveló que Robert Francis Prevost pidió el pasado 3 de octubre por correo una papeleta para emitir su sufragio.

Con ello, León XIV se convertiría en el primer papa en 2,000 años en votar en una elección secular mientras cumple el rol de Sumo Pontífice.

El Papa León XIV votaría en las elecciones de Estados Unidos del 3 de noviembre

Pese a que el Papa León XIV no ha regresado a los Estados Unidos tras asumir su papel del máximo jerarca la Iglesia Católica, podrá emitir su voto para las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se sabe si Robert Francis Prevost ya realizó su voto anticipado en los comicios que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026.

Papa León XIV (Gregorio Borgia/AP / AP Photo/Gregorio Borgia)

El Papa León XIV cuenta con el derecho a participar desde el Vaticano en las elecciones intermedias, ya que mantiene su ciudadanía estadounidense y figura como votante activo con una dirección de New Lenox, Illinois, en Chicago.

Reportes indican que Robert Francis Prevost ha ejercido anteriormente su voto en las elecciones primarias del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Illinois.

La intención de votar del Papa León XIV se da en un contexto donde el Sumo Pontífice ha tenido tensiones ideológicas con Donald Trump.

León XIV se ha opuesto a la administración de Trump cuestionado sus intervenciones militares, mientras que el presidente de Estados Unidos ha arremetido públicamente contra el jerarca de la Iglesia Católica.