Donald Trump ha sido elegido presidente de Estados Unidos en dos ocasiones, primero en 2016 y nuevamente en 2024, para ejercer mandatos presidenciales no consecutivos.

La Enmienda 22, ratificada en 1951, establece que ninguna persona puede ser elegida para la presidencia estadounidense más de dos veces durante su trayectoria política.

Por ello, la posibilidad de que Donald Trump busque un tercer mandato en 2028 está directamente relacionada con el límite constitucional establecido por esta disposición.

¿Qué establece la Enmienda 22 sobre la reelección presidencial? Donald Trump no tendrá un tercer mandato

La Enmienda 22 establece un límite de dos elecciones para quien aspire a ocupar la Presidencia de Estados Unidos, con una regla adicional de sucesión.

Si una persona llega a la presidencia por sucesión y ejerce más de dos años del mandato ajeno, solamente podrá ser elegida una vez posteriormente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

La disposición fue ratificada en 1951, después de que Franklin D. Roosevelt rompiera la tradición política de limitar voluntariamente la permanencia presidencial a dos mandatos.

Antes, George Washington había rechazado buscar un tercer mandato en 1796, estableciendo una costumbre política que durante décadas funcionó como límite no escrito constitucional.

Roosevelt fue elegido cuatro veces y permaneció en la Casa Blanca hasta su muerte en 1945, durante un periodo marcado por crisis nacionales e internacionales.

Donald Trump ocupó la presidencia entre 2017 y 2021 como el 45.º presidente, antes de regresar al cargo el 20 de enero de 2025.

En su segundo periodo, Trump asumió como 47.º presidente tras ganar nuevamente las elecciones, por lo que ya acumula dos elecciones presidenciales exitosas.

Con ese antecedente, la Enmienda 22 establece el límite constitucional relevante para 2028: Trump no podría ser elegido nuevamente para ocupar la Presidencia estadounidense.