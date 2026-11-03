Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá atento a las elecciones intermedias de Estados Unidos debido a sus efectos en México.

Será este martes 3 de octubre cuando Estados Unidos celebre sus elecciones intermedias, en donde se renovará la Cámara de Representantes, se elegirán 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas.

Monreal llama a estar atentos a los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos

Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se dijo atento a las elecciones Estados Unidos, las cuales aseguró tendrán un fuerte impacto en el gobierno del presidente Donald Trump, así como en la relación bilateral con México.

Esto debido a que la jornada de votación implica una reestructuración de gran escala en diversos niveles de gobierno.

Las elecciones en Estados Unidos también tienen implicaciones para México. Desde la Cámara de @Mx_Diputados, seguimos con atención la jornada clave en la que se renovarán la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas, con impacto en el gobierno de Donald… pic.twitter.com/sVJFcdZZ8Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 2, 2026

Puntualmente, se renovarán las 435 curules de la Cámara de Representantes, así como están en juego 35 escaños en el Senado, lo que representa una tercera parte de dicha cámara.

De igual forma, 36 gubernaturas serán elegidas, en lo que se prevé sea una jornada electoral muy disputada entre Republicanos y Demócratas.

Monreal reiteró su atención al proceso electoral estadounidense debido a que ya se han celebrado en algunos estados las votaciones vía correo y por ausencia.

De acuerdo con estimaciones, hasta la tarde del lunes 2 de noviembre se han emitido más de 56 millones de votos anticipados, por lo que se espera una gran participación durante la jornada regular.

Estas elecciones podrían definir el apoyo hacia las políticas de Trump, incluidos tratados internacionales como el T-MEC, toda vez que encuestas apuntan a que el electorado tiene ahora una preferencia del 52% hacia candidatos demócratas, contra un 45% a favor del candidato republicano.