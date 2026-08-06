Donald Trump calificó de “repugnante” a Canadá al asegurar que su gobierno se ha aprovechado de Estados Unidos, junto a un grupo de países entre los que se encuentra México y China.

“Canadá es repugnante. Sí, sí, lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos afirmó que no cambiará su política internacional, asegurando que “los aranceles nos han hecho ricos”.

Marc Carney, primer ministro de Canadá (Gobierno de Canadá )

Donald Trump llamó “repugnante” a Canadá por aprovecharse de Estados Unidos

Desde su evento en Las Vegas, Nevada, el presidente Donald Trump acusó que Estados Unidos ha sido perjudicado durante años por los aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania.

El mandatario criticó en especial al gobierno de Canadá, asegurando que el país tiene un “liderazgo repugnante” que intentó llevar una política arancelaria contra Estados Unidos.

“Pero ahora eso ya no les funciona porque le hemos dado la vuelta a la tortilla” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Desde que comenzó su segundo mandato en 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una política comercial proteccionista basada en la imposición de aranceles a productos importados de numerosos países.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP Photo/Alex Brandon)

Donald Trump defiende política de aranceles

Durante el mismo evento, Donald Trump aseguró que plantas industriales de distintos países están regresando a territorio estadounidense debido a su política arancelaria.

Sostuvo que esta decisión responde a los aranceles impuestos por su administración y advirtió que, de no regresar a Estados Unidos, las compañías tendrían que enfrentar “aranceles masivos”.