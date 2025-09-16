El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes 15 de septiembre que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, se “volvió loca” luego de acusar un posible ataque a Venezuela.

“Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago que ella va autorizar ataques contra Venezuela“, dijo Nicolás Maduro.

Sin embargo, desde el viernes 12 de septiembre 2025 la ministra de Trinidad y Tobago negó dichas acusaciones y refutó tener planeado algún ataque contra Venezuela.

Trinidad y Tobago apoyar despliegue militar de Estados Unidos vs Venezuela (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Trinidad y Tobago prepara ataque a Venezuela, dice Nicolás Maduro; también acusa a Estados Unidos por querer forzar un “cambio de régimen”

Según el presidente Nicolás Maduro, la ministra de Trinidad y Tobago estaría “casi declarando la guerra” a Venezuela con sus supuestas intenciones de ataque.

“Estoy seguro de que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos ”, dijo Nicolás Maduro en una rueda de prensa en Caracas.

A sus acusaciones, Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos busca con sus ofensivas forzar un “cambio de régimen” que siga de cerca las ordenes de Donald Trump.

“Estados Unidos de Norteamérica y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir”

De acuerdo con el presidente de Venezuela, las incursiones militares en el Caribe buscan “imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo” de su nación para perjudicar a los países de la alianza OPEP+.

Venezuela advierte: Trinidad y Tobago tendrá consecuencias si permite ataques por Estados Unidos

El Gobierno de Trinidad y Tobago ha declarado abiertamente que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar “recursos militares” en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

“Trinidad y Tobago se ha visto sumida en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe, y en particular mi país, han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas” Kamla Persad

En respuesta, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió desde el 14 de septiembre que si desde Trinidad y Tobago llegaran a atacar a Venezuela “recibirán una respuesta en legítima defensa”.

“Yo les digo a estos Gobiernos (...) que se han prestado para el juego, les digo: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa”, dijo Padrino.