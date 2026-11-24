Los contagios por VIH podrían repuntar en el 2027, pese a alcanzar mínimos históricos, precisó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estamos a punto de acabar con el sida —esta ha sido la mayor hazaña de la salud mundial— y, justo cuando deberíamos culminarla, los recortes y el retroceso en materia de derechos humanos amenazan con echar por tierra nuestros logros. Aún no disponemos de los datos, pero vemos las señales. Vemos todos los indicios de un retroceso.” Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA

De acuerdo con Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, tanto los recortes presupuestales y el retroceso en materia de derechos humanos son los factores podrían provocar el aumento de infecciones por VIH.

Situación que llama la atención, ya que el mundo se perfilaba para erradicar la enfermedad.

La ONU se fijó el objetivo de terminar con el VIH como amenaza de la salud pública en el 2030, sin embargo, el repunte ofrecería un panorama distinto.

Pruebas de VIH (Fernando Bizerra/EFE)

Contagios de VIH alcanzar mínimos históricos, pese a pronóstico de repunte en 2027

ONUSIDA indicó que de acuerdo con sus últimos datos del 2025, los contagios de VIH alcanzaron un mínimo histórico de 1.2 millones.

Cifra menor con respecto al máximo registrado de 3.5 millones en 1994.

Todo esto pese a que ha ocurrido una caída de casi una quinta parte en la financiación internacional.

En ese sentido, Winnie Byanyima puntualizó que los recortes impactarían pronto en los contagios debido a que algunos países no cuentan con la capacidad para cubrir el déficit.

Situación que derivaría en el cierre de centros de prevención y recortes de personal para controlar el VIH.

VIH (Cuartoscuro / Mario Jasso)

La titular de ONUSIDA señaló que en algunas zonas de Sudamérica, las cifras de contagios han comenzado a elevarse.

Winnie Byanyima también señaló que los contagios podrían aumentar ante el panorama político actual contra el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Y el que hay también contra los derechos de la comunidad LGBT en todo el mundo.