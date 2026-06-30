Durante la Mañanera de este 30 de junio, el secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que México podría eliminar el VIH como problema de salud pública para el año 2030, destacando los avances en detección, tratamiento y control de la enfermedad.

“Tenemos aproximadamente 430 mil personas que viven con VIH en México, de esos están diagnosticadas en 70%: 302 mil; aquellos que se identifican y se diagnostican, se alcanza en tratamiento el 95% y el control viral el 95%. El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128 mil personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta del 95% diagnosticado, 95% tratados y 95% control viral.” David Kershenobich, Secretario de Salud

El funcionario detalló que se estima que 430 mil personas viven con VIH en México, de ellas, 302 mil han sido diagnosticadas (70%), 288 mil reciben tratamiento (95% de los diagnosticados) y 275 mil han logrado control virológico (95%); sin embargo, la detección sigue siendo el principal pendiente para alcanzar las metas 95% diagnosticado, 95% tratados y 95% control viral de la ONU hacia 2030.

Secretaría de Salud: 128 mil personas en México desconocen que viven con VIH

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Salud reveló que 128 mil personas en México desconocen que viven con VIH, lo que representa un desafío clave para el control de la epidemia en el país; las autoridades estiman que en total hay 430 mil personas viviendo con el virus.

Kershenobich enfatizó que el objetivo inmediato es fortalecer las campañas de prueba y detección temprana de VIH para identificar a esas 128 mil personas y vincularlas rápidamente a tratamiento. “Nuestro objetivo es fortalecer la detección”.

La Secretaría de Salud recordó que la prueba rápida de VIH es gratuita, sin cita y sin importar derechohabiencia, y está disponible en unidades de primer nivel, ferias de la salud, campañas escolares, centros de trabajo y unidades especializadas; se recomienda realizarla a todas las personas que han iniciado su vida sexual.

El doctor Kershenobich presentó gráficas que muestran cómo México ya cumplió metas de tratamiento y control, y se encamina hacia la meta para 2030, pues 9 de cada 10 personas en tratamiento logran control virológico, lo que reduce significativamente la transmisión de VIH.

Estas declaraciones se enmarcan en los esfuerzos del gobierno federal por consolidar el acceso universal a la salud y combatir estigmas alrededor del VIH, por lo que ñas autoridades invitaron a la población a realizarse la prueba de manera regular para contribuir al objetivo nacional de eliminación del virus como problema de salud pública.