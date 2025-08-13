La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó un nuevo tratamiento contra Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); te damos los detalles de este nuevo medicamento.

México dio un pasó histórico en la lucha contra el VIH, pues Cofepris otorgó el permiso seminario a Apretude, un tratamiento inyectable destinado a la profilaxis preexposición (PrEP) contra este virus.

Este nuevo tratamiento contra el VIH promete ser más cómodo, eficaz y accesible para las personas que lo necesitan, y sustituirá la rutina diaria de pastillas y más medicamentos; a continuación te damos más detalles.

Cofepris aprueba Apretude, nuevo tratamiento contra el VIH

La Cofepris otorgó 210 autorizaciones sanitarias a medicamentos, protocolos y más en lo que va de agosto 2025 y entre ellos se encontraba Apretude, un nuevo tratamiento de larga duración contra el VIH.

De acuerdo con la información, Apretude promete ser un tratamiento inyectable de larga duración para la profilaxis previa a la exposición (PrEP) contra el VIH‑1, lo que eliminaría la toma constante de pastillas.

Este nuevo tratamiento contra el VIH ofrecerá una mejor adherencia a la terapia para las personas que lo necesiten y reducirá la frecuencia de dosis: seis por años frente a la ingesta de pastillas diarias.

Cofepris aprueba nuevo tratamiento contra el VIH; así funciona Apretude

Apretude, nuevo tratamiento contra el VIH, está compuesto por cabotegravir en formulación inyectable de liberación prolongada y fue aprobado en México por la Cofepris luego de cumplir con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

El Cabotegravir bloquea una enzima esencial que el VIH‑1 necesita para replicarse e integrar su material genético en las células humanas y de este modo hace más efectiva la prevención de contagio tras la exposición al virus.

Aunque se espera que se administre de forma bimestral, es posible que en la fase de inducción se administre de forma mensual oralmente o en inyección; aun así las dosis son significativamente menores a los tratamientos ya existentes.