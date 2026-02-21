En los virales un video causa sensación, pues muestra el avance que podría cambiar la lucha contra el VIH.

Luego de que un equipo de investigación en China dice que ha eliminado material genético del VIH de las células humanas.

Un estudio, publicado el 28 de diciembre de 2025, dirigido por el profesor Gu Chaojiang en la Facultad de Ciencias de la Vida y Salud de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan (WUST) ha mostrado ahora en video el avance podría cambiar la lucha contra el VIH.

Hallazgo en la etapa de laboratorio, pero han atraído la atención, debido a que el avance muestra la eliminación del material genético del virus el VIH de las células humanas y no la supresión como lo hace el actual tratamiento.

Luego de que los investigadores desarrollaron un sistema llamado Exosome-Mediated Targeted CRISPR-Cas12a Delivery o EMT-Cas12a utilizando la tecnología de edición de genes CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y espaciadas).

Ante ello en el video se puede ver cómo los científicos utilizan exosomas de ingeniería, como pequeños portadores biológicos para transportar la enzima de edición genética Cas12a a células infectadas, logrando la eliminación del VIH.

Avance que podría cambiar la lucha contra el VIH tardaría años

Tras el video que muestra el avance que podría cambiar la lucha contra el VIH, los científicos aún podrían tardar años para que sea una realidad en humanos.

Pues tal y como la comunidad científica lo ha dicho aún hay preocupaciones de comprobación y seguridad.

Ya que este estudio para la lucha contra el VIH aún se encuentra en etapa de laboratorio, por lo que para pasar a ensayos humanos todavía puede llevar años de estudios más.

Asimismo, en el entorno de la seguridad del propio estudio el riesgo en los cambios por los genes en el ADN pueden ser una latente, incluso pequeños errores podrían crear complicaciones.