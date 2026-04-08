Daniel Zavala Ramos, alias Dany ZR, originario de Guatemala, se declaró culpable en Estados Unidos por el accidente ocurrido en Chiapas en 2021, donde un tráiler con 160 migrantes volcó, dejando más de 50 muertos y más de 100 heridos.

El guatemalteco aceptó haber conspirado con otros traficantes para transportar migrantes irregulares, incluidos menores de edad no acompañados.

La sentencia contra Daniel Zavala, de 42 años de edad, será dictada el 7 de julio, mientras enfrenta cargos de tráfico de personas.

Además, cinco cómplices fueron detenidos en Guatemala en 2024 y también enfrentan proceso judicial.

54 migrantes murieron en un accidente en Chiapas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Así operaba el guatemalteco Daniel Zavala Ramos

Daniel Zavala Ramos y sus cómplices cobraban dinero a extranjeros guatemaltecos con la promesa de introducirlos de contrabando a Estados Unidos.

Organizaban viajes a pie, en camiones de carga, de ganado y tráileres, cita el portal Soy502.

Días antes del accidente, Daniel Zavala Ramos se aseguró de reclutar migrantes irregulares, entre ellos, menos de edad sin acompañante, a quienes les entregó un texto que debían aprenderse.

El objetivo era que éstos citaran tal cual el texto si una autoridad los detenía.

Para su mala fortuna, el tráiler volcó rumbo a la frontera y frente a empleados de migración; murió gente y hubo heridos, lo que agrava su situación jurídica.

🔴 El gobierno federal lo negó, pero hay un vídeo que demuestra el el tráiler en el que murieron más de 50 #migrantes si paso por un reten de migración y no fue revisado.#Chiapas #TuxtlaGutierrez pic.twitter.com/Aw6LLWwNRv — ClaroyDirectomx (@claroydirectomx) December 14, 2021

Además de Daniel Zavala, hay cinco personas detenidas acusadas de conspirar para introducir migrantes irregulares en Estados Unidos.

Ellos son:

Tomás Quino Canil

Oswaldo Manuel Zavala Quino

Josefa Quino Canil de Zavala

Alberto Marcario Chitic

Jorge Agapito Ventura

Todos ellos fueron detenidos el 9 de diciembre de 2024, antes de que Guatemala extraditara a Estados Unidos a Daniel Zavala Ramos, como parte de trabajos de coordinación entre ambos países.