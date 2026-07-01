Isaac Juan Francisco, el conductor del tráiler que cinco años atrás se volcó en Chiapas con 191 migrantes abordo, de los que murieron 56, fue sentenciado a 18 años de prisión.

La jueza del Centro de Justicia Penal Federal, situada en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, emitió el fallo al considerar que las pruebas desahogadas por el Ministerio Público son suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado.

El material y los testimonios recabados en la investigación fueron base para determinar su culpabilidad por el delito de tráfico de personas agravado, consistente en la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos guatemaltecos admiten culpa por tráfico de personas vinculada a tragedia migrante en Chiapas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

En la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, además de una condena de 216 meses en prisión, a Isaac Juan Francisco -de edad desconocida- se le impuso una multa por un millón 842 mil pesos.

Así como se le suspendieron sus derechos civiles y políticos de forma inmediata. Como complemento, las autoridades decomisaron el tráiler modificado del Servicio Federal de Carga.

Respecto a la reparación del daño, se protegieron los derechos de las partes ofendidas para que posteriormente éstas los hagan valer en la etapa de ejecución de sanciones.

¿Qué pasó el 9 de diciembre de 2021?

En cooperación con otras personas, el 9 de diciembre de 2021, Isaac Juan Francisco, al interior de un tráiler modificado con respiradores, ingresó ilegalmente a territorio mexicano a extranjeros que pretendían llegar a Estados Unidos.

Durante el trayecto por la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, en Chiapas, el conductor perdió el control del vehículo a causa del exceso de velocidad, lo que derivó en una volcadura que atentó contra la vida de 191 migrantes.

De aquel accidente resultaron 56 muertos y 135 lesionadas.