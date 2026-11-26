Una tragedia tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre en Egipto, luego de que un camión cisterna provocara un fuerte incendio que dejó como saldo 31 personas muertas.

El accidente tuvo lugar cuando el vehículo cargado de combustible volcó en una autopista que se encontraba llena de vehículos al momento de los hechos.

De inmediato, una inmensa bola de fuego y densas columnas de humo negro se elevaron sobre el barrio de Al Warraq, desatando pánico entre los automovilistas.

Tragedia en Egipto: camión cisterna provoca incendio que deja 31 muertos (AFP / AFP)

31 muertos y 15 heridos tras incendio provocado por camión cisterna en Egipto

Ante la magnitud del siniestro, el Ministerio de Salud de Egipto movilizó 39 ambulancias para brindar auxilio a las víctimas y trasladar a 15 heridos hacia hospitales cercanos, cuatro de ellos en estado crítico.

La dependencia elevó su nivel de alerta de emergencia, mientras el ministro Khaled Abdel Ghaffar se trasladó al lugar del accidente y a los hospitales para evaluar la atención.

La Fiscalía de Egipto inició una investigación formal e instruyó realizar pruebas genéticas de ADN para identificar a las víctimas gravemente quemadas por el accidente.

Asimismo, el primer ministro Mostafa Madbouly ordenó indagar las causas exactas para establecer futuras medidas regulatorias sobre el transporte seguro de combustibles en el país.

La autopista principal fue reabierta al tráfico de forma parcial tras retirar los restos carbonizados del camión cisterna.