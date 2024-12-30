Investigadores han descubierto un sarcófago reenterrado del Imperio Medio en Luxor, Egipto, esto, en el marco de investigaciones llevadas a cabo tras el hallazgo en 2018 y 2019 de cinco sarcófagos en el mismo lugar.

Fueron los hallazgos conseguidos en 2018 y 2019 de otros cinco sarcófagos del Nuevo Imperio del siglo XIV al IX antes de Jesucristo, los que llevaron a decidir organizar una nueva campaña este año para determinar si eran una tumba aislada o formaba parte de un conjunto más grande.

El descubrimiento tuvo lugar el 16 de diciembre, casi al acabar una misión arqueológica de dos meses, confirmó a AFP Frédéric Colin, director del Instituto de Egiptología de la Universidad de Estrasburgo, en el este de Francia.

De acuerdo a Frédéric Colin, este descubrimiento significa “una importante cuestión antropológica” .

Esto, de acuerdo al especialista, serviría para analizar el comportamiento de los antiguos egipcios con los cuerpos momificados y los entierros de sus antepasados.

“Esclarece una cuestión antropológica importante: cómo se comportaban los habitantes del Antiguo Egipto con los cuerpos momificados y las tumbas de sus ancestros cuando descubrían antiguos sarcófagos y debían moverlos a causa de grandes reformas públicas” FRÉDÉRIC COLIN

De acuerdo al doctor Frédéric Colin, hubo un total de más de seis meses de trabajo de campo. Y agregó, se trataba de una investigación compleja, pues sólo se “tocó” la capa donde se encontraba el ataúd.

Asimismo, mencionó que los trabajos de investigación se reanudarían en octubre de 2025.