Tormenta invernal tiene en emergencia a Estados Unidos luego de que en Nueva York miles de vuelos han sido cancelados o retrasados durante el concurrido periodo de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

En plena temporada navideña se complican viajes al noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos luego de las tormentas que azotan varias regiones del país durante este fin de semana.

Gobernadora de Nueva York declara estado de emergencia ante la tormenta invernal que afecta gran parte del estado

La gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia en Nueva York ante la llegada de una fuerte tormenta invernal que afecta gran parte del estado.

Tormenta invernal en Nueva York provoca vuelos cancelados y estado de emergencia (@EFEnoticias / X )

Kathy Hochul señaló que están coordinando los recursos para responder a las condiciones climáticas adversas que han puesto en jaque el área noreste de Estados Unidos.

Esto luego de que miles de vuelos fueron cancelados o retrasados debido al clima extremo, incluso se emitieron alertas de viaje en plena temporada navideña.

Sin embargo, no solo se prevén complicaciones en vuelos y es que las nevadas generalizadas provocan condiciones peligrosas en carreteras y ciudades.

La medida de estado de emergencia que fue emitida desde el viernes 26 de diciembre incluye los condados:

Albany

Broome

Cortland

Delaware

Nassau

Suffolk

Queens

Bronx

Kings (Brooklyn)

Nueva York (Manhattan)

Westchester

En Nueva York se registra acumulaciones entre 10 y 20 centímetros de nieve, se espera que pueda aumentar dependiendo de la intensidad de la tormenta invernal.

Kathy Hochul hizo un llamado a los residentes de Nueva York para seguir las actualizaciones de clima y tomar las precauciones necesarias ante el frío extremo.

La gobernadora de Nueva York puntualizó que la prioridad es la seguridad de los neoyorquinos, por lo que se trabaja para su protección incluso pidió resguardo de las personas en situación de calle.

Tormenta invernal en Estados Unidos (EFE)

Tormenta invernal provoca vuelos cancelados en la temporada de mayor afluencia

Debido a la tormenta invernal se ha complicado el movimiento de viajeros debido al fin de año en el noreste de Estados Unidos.

La tormenta invernal ha provocado cancelaciones y retrasos masivos en vuelos desde los principales aeropuertos de la región entre los que se encuentran:

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Aeropuerto LaGuardia

De acuerdo con FlightAware, durante la mañana se habían cancelado o retrasado más de 14 mil 400 vuelos nacionales en Estados Unidos.

Otros 2 mil 100 vuelos internacionales que tenían previsto salir o aterrizar en Estados Unidos el sábado fueron cancelados.

Autoridades estatales y locales han emitido alertas de viaje y recomendaciones para evitar los traslados que no son esenciales.

Las autoridades ya se encuentran trabajando para mantener despejadas carreteras, además de que han lanzado operativos para reducir los riesgos de accidentes por hielo y baja visibilidad.

Ya se emitieron avisos de tormenta de hielo y advertencias para la mayor parte de Pensilvania y Massachusetts.

Se prevé que la tormenta de intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.