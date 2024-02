Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia mexicana en Israel y presuntamente involucrado en el Caso Ayotzinapa, reapareció en público tras meses de no saber su paradero.

Su reaparición se da luego de que ofreció una entrevista a BBC, en donde habló sobre el Caso Ayotzinapa y su presunta participación en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.

Tomás Zerón de Lucio también se dijo inocente de las acusaciones que le han realizado las autoridades mexicanas y señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lucra políticamente con la desaparición de los 43 normalistas.

Cabe destacar que Tomás Zerón de Lucio es acusado de cometer el delito de tortura en contra de posibles responsables en la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y de manipulación de evidencia en el mismo caso.

En redes sociales circula un video en donde Tomás Zerón de Lucio responde a algunos cuestionamientos de periodistas, tras dejarse ver en público luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana en Israel.

En dicha grabación, Tomás Zerón de Lucio aseguró que es “inocente” de las acusaciones que han hecho en su contra autoridades mexicanas, quienes inclusive lo señalan de ser el creador de la “verdad histórica”.

Además, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señaló a AMLO de utilizar el Caso Ayotzinapa para las próximas elecciones 2024, y aseguró que el presidente lucra políticamente con la tragedia.

Con respecto a su proceso legal, Zerón de Lucio aseguró que sus abogados trabajan en su caso, y aprovechó para lamentar la situación de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y actualmente preso en México.

En entrevista para el documental “Ayotzinapa: la noche en que desaparecieron 43 estudiantes en México”, Tomás Zerón de Lucio aseguró que él no torturo a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.

El exfuncionario mexicano fue entrevistado por BBC, donde relató lo que se vivió tras la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

En la grabación, Tomás Zerón asegura que él amenazó a Felipe Rodríguez, sin embargo, “nunca lo torturó”, pues según sus palabras, no “tenía necesidad de torturar a nadie”.

“Yo lo amenace ok, pero nunca lo torturé, yo era el jefe de la agencia de investigación criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”

Su declaración se suma al video existente en donde se observa a Tomás Zerón de Lucio amenazar a “El Cepillo”, pues inclusive asegura que a la primera mentira que diga el detenido “lo mata”.

“La primera mamada que me digas, cambiamos el tono ¿va? (...) Tú dinos cómo quieres que vaya avanzando. Tú no vas a ser la excepción, entonces, no te pongas difícil (...) Dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó todo el tema y empezamos. A la primera te mato, güey”.

Tomás Zerón de Lucio