La madrugada del 26 de abril de 2026, ocurrió un tiroteo en el evento “Little 500” en Indiana, Estados Unidos, sobre la avenida Kirkwood que dejó a cinco heridos por el arma de fuego.

Aunque se desconoce qué llevó al tiroteo en Indiana, el Departamento de Policía de Bloomington (BPD, por sus siglas en inglés) cree que sucedió tras una pelea entre dos mujeres.

Tiroteo en Indiana deja cinco heridos tras pelea en carrera ciclista

Alrededor de las 12:15 am en un evento masivo por la carrera ciclista “Little 500” en Indiana en la avenida East Kirkwood cerca de la Universidad de Indiana, ocurrió un tiroteo que dejó cinco heridos.

Según el reporte más reciente de BPD, el tiroteo pudo ser socorrido de forma inmediata debido a que policías estaban estacionados cerca del lugar del incidente.

Aunque los asistentes al evento huyeron tras escuchar la primera detonación de arma de fuego, los disparos lograron herir a cinco mujeres con ataques directos y fragmentos de bala.

Las autoridades siguen investigando, sin embargo, se cree que el tiroteo ocurrió a manos de dos hombres luego de que inició una pelea entre dos mujeres en Pub Upstairs.

Asimismo, en una conferencia por el jefe de policía Mike Diekhoff, sostuvo que las víctimas del tiroteo no estaban “involucrados en el enfrentamiento inicial”.

Mike Diekhoff, jefe de policía en Indiana. (Tomada de video/@thebloomingtonian18)

Heridos por el tiroteo en Indiana son dados de alta

Un tiroteo en Indiana dejó a cinco heridos por arma de fuego. Sin embargo, las víctimas que eran mujeres, fueron dadas de alta en su mayoría.

Tras una revisión médica, cuatro de los heridos fueron dados de alta. Pero hasta las 4:00 pm, hora de Indiana, una víctima seguía hospitalizada.

Diekhoff pidió ayuda “cualquier persona” para hacerles llegar videos o información para seguir con las investigaciones sobre el tiroteo en Indiana.