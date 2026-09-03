Un tiroteo en el centro de Minneapolis este miércoles 2 de septiembre, dejó dos personas muertas y más heridas; entre ellas, agentes de policía. El presunto tirador murió en el sitio.

De acuerdo con la información, el tiroteo ocurrió cerca de las 4:36 de la tarde en la calle 15 East Grant, en un edificio de departamentos ubicado en el área del centro de Minneapolis, en Minnesota.

Dos muertos y varios heridos tras tiroteo en Minneapolis

La tarde de este miércoles se movilizaron los servicios de emergencia en el centro de Minneapolis, luego de una llamada al 911 que alertó sobre una persona armada y un tiroteo en la zona.

Tirador activo mata a 2 personas y deja varios heridos en Minneapolis (Captura de pantalla)

Cuando los agentes llegaron al inmueble encontraron a una persona herida por arma de fuego. Posteriormente, ingresaron al edificio y siguieron el sonido de los disparos hasta un piso superior.

Durante el operativo, tres policías resultaron heridos. Uno de los agentes recibió un disparo en una pierna, otro fue sometido a una cirugía y un tercer oficial presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Reportes señalan que una persona murió en el lugar, mientras que otra falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Más personas resultaron heridas, el número no se ha confirmado oficialmente.

Medios locales aseguran que el presunto tirador murió por una herida de bala autoinfligida. Las autoridades no han establecido el motivo del ataque, pero ya investigan el tiroteo en Minneapolis.