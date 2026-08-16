El nombre de Albita Murillo Pérez se viralizó en las redes sociales luego de que compartió en sus redes sociales que su vasta colección de artículos de Coca-Cola fue destruida por el terremoto de magnitud 7.4.

La coleccionista colombiana dedicó 29 años de su vida a reunir una enorme colección de artículos de la marca Coca-Cola, que incluía botellas, vasos y juguetes.

Tras viralizarse su historia, Coca-Cola Colombia se comprometió públicamente a contactar a Albita Murillo Pérez para brindarle su apoyo.

Albita Murillo Pérez perdió su colección de Coca-Cola en terremoto de Colombia

Albita Murillo Pérez dedicó 29 años a reunir una vasta colección de artículos de la marca Coca-Cola, que abarcaba desde botellas y vasos hasta juguetes.

Terremoto en Colombia destruye colección de Coca-Cola reunida durante 29 años (Albita Murillo vía Instagram)

El 10 de agosto de 2026, un fuerte sismo en Colombia afectó seriamente su vivienda. El desastre provocó la destrucción casi total de sus preciados objetos acumulados durante casi tres décadas.

Tras el suceso, Albita compartió imágenes de los daños en su cuenta de Instagram, donde su historia conmovió a miles de personas, superando los 100,000 “me gusta” y recibiendo una ola de comentarios.

La comunidad digital volcó su apoyo a través de una multitud de comentarios de respaldo y empatía por la pérdida de sus objetos acumulados durante 29 años.

Varios usuarios mostraron su intención de ayudar a Albita Murillo Pérez para que pueda iniciar nuevamente su colección de Coca-Cola.

Terremoto en Colombia destruye colección de Coca-Cola reunida durante 29 años (Albita Murillo vía Instagram)

Coca-Cola Colombia le responde a Albita Murillo Pérez tras perder su colección en terremoto

La magnitud de la repercusión en redes sociales logró que Coca-Cola Colombia se pronunciara públicamente, confirmando que ya se habían puesto en contacto con Albita Murillo Pérez para brindarle apoyo tras la pérdida de su colección.

Hasta el momento se desconoce la manera en la que Coca-Cola Colombia va a apoyar a Albita Murillo Pérez tras la pérdida de su colección.

Sin embargo, destacó que en medio de la tragedia la unidad es fundamental y cada aporte es primordial.

“Gracias por unirse y compartir apoyo para Albita. Ya estamos en contacto con ella. Con esto recordamos el poder que tiene una comunidad cuando actúa desde el corazón. Colombia nos necesita unidos y cada aporte es una forma de decir presente” Coca-Cola Colombia

Terremoto en Colombia destruye colección de Coca-Cola reunida durante 29 años (@cocacolacol / Instagram )

Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, también se ofreció en ayudar a Albita Murillo Pérez compartiéndole algunos artículos de su propia colección de Coca-Cola.

“Las colecciones significan mucho pero tmb todas las cosas que van a llegar de parte de mucha gente que vio esta foto… Si tiene interés escríbame por mensaje y le envío cosas de mi colección Coca-Cola con mucho gusto! Mucha fuerza para todos los suyos!” Gabriel Montiel