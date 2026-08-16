El terremoto en Colombia ha dejado hasta ahora 294 muertos, 320 desaparecidos y 3 mil 935 heridos, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado este fin de semana.

La cifra de fallecidos aumentó en seis respecto al último reporte publicado el viernes, mientras que el número de desaparecidos volvió a subir hasta 320.

La UNGRD también informó que 353 personas han sido rescatadas y que el número de familias afectadas asciende a 54 mil, correspondientes a 115 mil 461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos de Colombia.

Este domingo 16 de octubre, las autoridades continúan con la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por el potente terremoto, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes son cada vez menores.

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella declara emergencia económica (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

Terremoto en Colombia deja más de 14 mil viviendas afectadas

El número de viviendas afectadas por el terremoto en Colombia aumentó de 12 mil 504 a 14 mil 493, mientras que otras 81 mil 506 presentan daños.

Además, 66 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, dos de las zonas más afectadas por el sismo.

Los daños también alcanzan a 241 centros de salud, 2 mil 612 centros educativos y 3 mil 621 centros comunitarios.

En materia de infraestructura, se reportan afectaciones en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Terremoto en Colombia deja 188 animales rescatados

El balance de la UNGRD señala que 188 animales fueron rescatados después del terremoto, mientras que otros 578 resultaron afectados.

El sismo tuvo una magnitud de 7.4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y es considerado el terremoto más fuerte sufrido por Colombia en el último cuarto de siglo.

El movimiento telúrico también afectó a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó.

En este último, ubicado en la región del Pacífico colombiano, se localizó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.

De acuerdo con el SGC, hasta la noche del viernes se habían registrado 256 réplicas, de las cuales 17 tuvieron una magnitud superior a 3.0 y dos superaron los 4.0.

Las autoridades colombianas mantienen las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros mientras continúan evaluando los daños provocados por el terremoto.